تشيلسي يهاجم “فيفا” في بيان رسمي، ويزج باسم مانشستر سيتي!

شن نادي تشيلسي الإنجليزي، هجومًا شرسًا على مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بعد قرار المحكمة الرياضية الدولية “كاس” برفع حظر التعاقدات لمدة موسمين، والسماح للنادي بإبرام تعاقدات جديدة بدءًا من الميركاتو الشتوي 2020.

وقررت محكمة التحكيم الرياضية “كاس” في وقت سابق يوم الجمعة، رفع عقوبة الإيقاف عن تشيلسي فيما يتعلق بمسألة اتمام صفقات جديدة والتي فرضها “فيفا” بسبب وجود مخالفات في التعاقد مع لاعبين قصر نهاية عام 2018.

وقدم تشيلسي استئنافًا للفيفا ضد ذلك القرار حيث طالبت الإدارة بتقليص فترة العقوبة، ولكن الاتحاد الدولي رفض ذلك، ما دفع تشيلسي نحو اللجوء إلى المحكمة الرياضية لتقديم استئناف رسمي تم قبوله، وتم على إثره اتخاذ قرار برفع عقوبة الإيقاف قبل ثلاثة أسابيع فقط من بدء سوق الانتقالات الشتوية 2020.

وصدر عن تشيلسي بيان رسمي، قال فيه ” تم إخطار نادي تشيلسي يوم الجمعة بقبول المحكمة الرياضية للاستئناف، وإنه تم تخفيض حظر النقل المفروض على النادي إلى فترة انتقالات واحدة تم تنفيذها بالفعل في الميركاتو الصيفي 2019، وبالتالي فإن تشيلسي حر في توقيع اللاعبين في فترة الانتقالات بداية من يناير 2020″.

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وأضاف النادي في بيانه “كان أسلوب تعامل الفيفا مع تلك القضية غير مرضٍ للغاية، على الأقل لأن الفيفا اختار أن يتعامل مع تشيلسي بشكل مختلف تمامًا عن مانشستر سيتي، لأسباب ليس لها معنى على الإطلاق بالنسبة لنا”.

وأوضح البيان “اتهم الفيفا تشيلسي بانتهاك المادة رقم 19 من قواعد الفيفا مع 27 لاعبًا في الفترة من 2009 وما بعدها، 16 لاعبًا منهم قد تم تسجيلهم بنفس الطريقة التي قامت بها فرق الدوري الإنجليزي الأخرى، علاوة على ذلك طلبنا إيضاحًا من الدوري الإنجليزي في عام 2009 حول ما إذا كنا نحتاج إلى تقديم طلب للحصول على إذن لتسجيل اللاعبين في هذه الفئة، وقام الاتحاد المحلي بعد ذلك بالتوصل مع الفيفا وتم إخبارنا أن تسجيل هؤلاء اللاعبين أمر ممكن وأنه لا يلزم تقديم طلب خاص”.

واختتم النادي البيان “تبعًا لذلك فإن التهم التي وجهها الفيفا ضد تشيلسي بسبب تلك الفئة من اللاعبين كانت ضارة بالنسبة لنا، ونحن ممتنون لأن الأمر تم تصحيحه من قبل المحكمة الرياضية”.