بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة الأهلي والهلال اليوم الجمعة 6-12-2019 في مباراة الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا (المجموعة الثانية).

الأهلي يبحث عن الفوز الأول له في دور المجموعات بعد سقوطه في الخسارة بالجولة الأولى أمام النجم الساحلي في الملعب الأولمبي برادس الأسبوع الماضي.

ويتطلع الهلال السوداني لتحقيق نتيجة إيجابية بالفوز أو التعادل لضمان الاستمرار على رأس المجموعة B بعدما تمكن من الفوز على بلاتينيوم الزيمبابوي بهدفين لهدف في الخرطوم.

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المباراة تنطلق في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت جرينيتش، و22:00 بتوقيت السعودية، على ملعب السلام الذي تحول إلى ملعب الأهلي، وسيحضر اللقاء 15 ألف متفرج.

الأهلي 2-1 الهلال

???? ستاد الأهلي (القاهرة)

انتهت

البث المباشر “الكتابي” لحظة بلحظة

أهلاً وسهلاً بكم في هذا البث المباشر المكتوب لمباراة الأهلي المصري والهلال السوداني في ثاني جولات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2020/2019.

???? سيصحبكم محمود ماهر في هذا النقل المباشر لحظة بلحظة من مركز البث المباشر، بملعب السلام الذي حصل الأهلي على حق انتفاع به لمدة 25 عامًا، ليطلق عليه الآن “ستاد الأهلي”.

في هذا النقل المباشر لحظة بلحظة من مركز البث المباشر، بملعب السلام الذي حصل الأهلي على حق انتفاع به لمدة 25 عامًا، ليطلق عليه الآن “ستاد الأهلي”. ???????????? يعلق على المباراة اليوم في قنوات beIN Sports معلق محايد “حفيظ الدراجي” من الجزائر.

تشكيلة الأهلي اليوم: محمد الشناوي – محمود وحيد – رامي ربيعة – محمد هاني – أحمد فتحي – وليد سليمان – محمد مجدي قفشة – عمرو السولية – رمضان صبحي – حسين الشحات – جونيور أجايي.

محمد الشناوي – محمود وحيد – رامي ربيعة – محمد هاني – أحمد فتحي – وليد سليمان – محمد مجدي قفشة – عمرو السولية – رمضان صبحي – حسين الشحات – جونيور أجايي. تشكيلة الهلال اليوم: جمال سالم – السمؤال ميرغني – عبد اللطيف بوي – فارس عبد الله – أظهر الطاهر – نصر الدين الشغيل – أبو عاقلة عبد الله – محمد دراج – سليم برشاوي – نزار حامد – محمد موسى الضي.

جمال سالم – السمؤال ميرغني – عبد اللطيف بوي – فارس عبد الله – أظهر الطاهر – نصر الدين الشغيل – أبو عاقلة عبد الله – محمد دراج – سليم برشاوي – نزار حامد – محمد موسى الضي. ???????????? يُدير المباراة الحكم الدولي الجزائري لحلو بن براهم.

???????? الفريقان يدخلان إلى أرض الملعب وسط عزف موسيقى دوري أبطال أفريقيا الشهيرة

???? يوجد عدد جيد من الجماهير اليوم، يرددون أهازيج ألتراس أهلاوي الشهيرة “جمهوره دا حماه”..الأجواء جميلة في مدرجات الملعب..والطقس معتدل وأرضية الملعب مثالية، كل شيء جاهز لهذه المواجهة.

1″ ???? انطلاق المباراة الآن.. الهلال على يمين الشاشة، والأهلي على اليسار.

7″ ???????? بوووووووووووووم … تسديدة رائعة من محمد مجدي “قفشة” من عمق دفاع الهلال، صوبها من حوالي 20 ياردة بالقدم اليمنى، تصدى لها الحارس جمال سالم بأطراف أصابعه..

8″ ???? عررررررضية رائعة من اليمن، وحارس الهلال يمسك بها بصعوبة من أمام مهاجم الأهلي.

9″ بداية ساخنة وسريعة من الأهلي المنتشر فوق أرض الملعب بشكل أفضل على الصعيدين الدفاعي والهجومي، وفي عملية تحضير الهجمات بخط الوسط.

14″ ظهور رئيس الأهلي “محمود الخطيب” على الشاشة..وسط هتافات من جمهور الأهلي.

15″ ⚽️ جووووووووووووووووول أول للنادي الأهلي المصري عن طريق حسين الشحات.

15″ ???? محمد مجدي قفشة يمرر كرة عرضية من الجهة اليسرى (عكسية) بالقدم اليمنى، نحو المنطلق دون كرة داخل منطقة جزاء الهلال “حسين الشحات” والذي استقبلها بتسديدة من لمسة واحدة في الزاوية الضيقة بعد هروب نجاح بسرعته العالية من ظهير الهلال..هدف ملعوب من لعب مفتوح جميل.