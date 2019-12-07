بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا

- 1/2
- 2/2
يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة الأهلي والهلال اليوم الجمعة 6-12-2019 في مباراة الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا (المجموعة الثانية).
الأهلي يبحث عن الفوز الأول له في دور المجموعات بعد سقوطه في الخسارة بالجولة الأولى أمام النجم الساحلي في الملعب الأولمبي برادس الأسبوع الماضي.
ويتطلع الهلال السوداني لتحقيق نتيجة إيجابية بالفوز أو التعادل لضمان الاستمرار على رأس المجموعة B بعدما تمكن من الفوز على بلاتينيوم الزيمبابوي بهدفين لهدف في الخرطوم.
المباراة تنطلق في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت جرينيتش، و22:00 بتوقيت السعودية، على ملعب السلام الذي تحول إلى ملعب الأهلي، وسيحضر اللقاء 15 ألف متفرج.
الأهلي 2-1 الهلال
???? ستاد الأهلي (القاهرة)
انتهت
البث المباشر “الكتابي” لحظة بلحظة
- أهلاً وسهلاً بكم في هذا البث المباشر المكتوب لمباراة الأهلي المصري والهلال السوداني في ثاني جولات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2020/2019.
- ???? سيصحبكم محمود ماهر في هذا النقل المباشر لحظة بلحظة من مركز البث المباشر، بملعب السلام الذي حصل الأهلي على حق انتفاع به لمدة 25 عامًا، ليطلق عليه الآن “ستاد الأهلي”.
- ???????????? يعلق على المباراة اليوم في قنوات beIN Sports معلق محايد “حفيظ الدراجي” من الجزائر.
- تشكيلة الأهلي اليوم: محمد الشناوي – محمود وحيد – رامي ربيعة – محمد هاني – أحمد فتحي – وليد سليمان – محمد مجدي قفشة – عمرو السولية – رمضان صبحي – حسين الشحات – جونيور أجايي.
- تشكيلة الهلال اليوم: جمال سالم – السمؤال ميرغني – عبد اللطيف بوي – فارس عبد الله – أظهر الطاهر – نصر الدين الشغيل – أبو عاقلة عبد الله – محمد دراج – سليم برشاوي – نزار حامد – محمد موسى الضي.
- ???????????? يُدير المباراة الحكم الدولي الجزائري لحلو بن براهم.
- ???????? الفريقان يدخلان إلى أرض الملعب وسط عزف موسيقى دوري أبطال أفريقيا الشهيرة
- ???? يوجد عدد جيد من الجماهير اليوم، يرددون أهازيج ألتراس أهلاوي الشهيرة “جمهوره دا حماه”..الأجواء جميلة في مدرجات الملعب..والطقس معتدل وأرضية الملعب مثالية، كل شيء جاهز لهذه المواجهة.
- 1″ ???? انطلاق المباراة الآن.. الهلال على يمين الشاشة، والأهلي على اليسار.
- 7″ ???????? بوووووووووووووم … تسديدة رائعة من محمد مجدي “قفشة” من عمق دفاع الهلال، صوبها من حوالي 20 ياردة بالقدم اليمنى، تصدى لها الحارس جمال سالم بأطراف أصابعه..
- 8″ ???? عررررررضية رائعة من اليمن، وحارس الهلال يمسك بها بصعوبة من أمام مهاجم الأهلي.
- 9″ بداية ساخنة وسريعة من الأهلي المنتشر فوق أرض الملعب بشكل أفضل على الصعيدين الدفاعي والهجومي، وفي عملية تحضير الهجمات بخط الوسط.
- 14″ ظهور رئيس الأهلي “محمود الخطيب” على الشاشة..وسط هتافات من جمهور الأهلي.
- 15″ ⚽️ جووووووووووووووووول أول للنادي الأهلي المصري عن طريق حسين الشحات.
- 15″ ???? محمد مجدي قفشة يمرر كرة عرضية من الجهة اليسرى (عكسية) بالقدم اليمنى، نحو المنطلق دون كرة داخل منطقة جزاء الهلال “حسين الشحات” والذي استقبلها بتسديدة من لمسة واحدة في الزاوية الضيقة بعد هروب نجاح بسرعته العالية من ظهير الهلال..هدف ملعوب من لعب مفتوح جميل.
- 18″ ????????♂️ لعبة رااااائعة من رمضان صبحي على الجهة اليمنى، يُنهيها بتمريرة ممتازة نحو أجايي داخل منطقة الستة ياردات، لكن النيجيري يطيح بها بغرابة خارج منطقة الجزاء بسوء توجيه ولا أسوأ!!
- 25″ ???????? بوووووم…تبادل كروي مميز بين لاعبي الأهلي على حدود منطقة الجزاء، ووليد سليمان يُمهد كرة أمام محمد مجدي قفشة، ومن 30 ياردة، يصووووووب قفشة على يمين الحارس الذي أمسك بها.
- 27″ ????????♂️ ما حكاية أجايي اليوم؟ هجمة منظمة جميلة من الأهلي على حدود منطقة الجزاء، وبعد تمريرها إلى أجايي في العمق الدفاعي يرتكب خطأ ضد المدافع. النيجيري كسر الهجمة!!
- 29″ قفشة محور لعب الأهلي مع وليد سليمان في خط وسط الأهلي، كل الشغل نابع من هذا الثنائي النشيط والمتعاون..ومعهم بدرجة أقل حسين الشحات.
- 30″ حسين الشحات يسدد من 25 ياردة كرة قوية أكثر من اللازم تعلو العارضة.
- 36″ أوووووووه.. فرصة لإضافة الأهلي للهدف الثاني. الحكم الجزائري يحتسب ركلة جزاء للنادي الأهلي لصالح النيجيري جونيور أجايي بعد تعرضه للجذب من قلب دفاع الهلال “عبد اللطيف عثمان”.
- 36″ ⚠️ بطاقة صفراء لمدافع الهلال عبد اللطيف عثمان
- 36″ ???? أووووه..ما أروع تمريرة وليد سليمان في عمق دفاع الهلال التي وصلت إلى جونيور أجايي وكادت تسبب في انفراده لولا عرقلته من عثمان.
- 37″ ⚽️⚽️ جووووووووووول..رمضان صبحي يضيف الهدف الثاني من ركلة جزاء، بوضع الكرة على اليسار، والحارس يرتمي على اليمين.
- 40″ نقترب من نهاية الشوط الأول، ولم نر حتى الآن حارس الأهلي “محمد الشناوي” سوى في لقطة واحدة عند الدقيقة 40، ما يعكس الاستحواذ التحكم والسيطرة الميدانية الكاملة للأهلي.
- 45+” الحكم يضيف دقيقتان كوقت بدل من ضائع، والهلال بدأ يستعيد قوته وحضوره في أجواء المباراة.
- 45+2″ رمضان صبحي يقطع كرة من أمام الجناح الأيسر للهلال، في تأدية مثالية منه للدور الدفاعي.
- 45+3″ صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي 2-0.
- استراحة قصيرة ونعود لكم لوصف أحداث الشوط الثاني..لا تذهبوا بعيدًا ????☕️
- 45″ صافرة بداية الشوط الثاني..
- 49″ الاستحواذ للهلال في بداية الشوط الثاني، الفريق الزائر يحاول تدارك الأمور وتسجيل هدف للعودة.
- 50″ جمهور الأهلي يبدأ في ترديد أغنية جمهوره ده حماه على الحلوة والمرة معاه.
- 54″ ???? أول تغيير في المباراة للهلال بخروج نزار حامد ونزول وليد بخيت.
- 55″ شجار بين رمضان صبحي وأحد لاعبي الهلال.
- 57″ ???????? بووووووووووم..كرة جميلة تُمهد على حدود منطقة جزاء الهلال من عمرو السولية أمام محمد مجدي قفشة الذي سدد بلمسة واحدة بباطن القدم لترتطم في العارضة!! كاد يكون الهدف الثالث.
- 58″ حتى هذه اللحظة محمد مجدي قفشة هو نجم المباراة الأول ثم وليد سليمان وأحمد فتحي.
- 61″ ???????? احتفالات في مدرجات الأهلي..بترديد الجمهور لأغنية في الثالثة شمال وبأعلى صوت بنشجع الأبطال.
- 61″ يبدو أن جمهور الأهلي يشعر بالنشوة بعد حصول الإدارة على حق الانتفاع بملعب السلام وتحويل اسمه إلى “ستاد الأهلي”.
- 65″ ???? تمريرة مذهلة من محمد مجدي قفشة في العمق الدفاعي إلى رمضان صبحي..لكن الحكم المساعد يشير إلى تسلل.
- 68″ ???? أول تغيير لمدرب الأهلي رينيه فايلر بنزول “آليو ديانج” في خط الوسط بدلاً من وليد سليمان.
- 71″ ???? التغيير الثاني لنادي الهلال السوداني بنزول محمد مختار بدلاً من محمد سالم
- 72″ الأهلي يستعيد زمام الأمور، ويبدأ في تدوير الكرة ويحاول الاختراق من العمق الدفاعي بانطلاقات حسين الشحات تارة ورمضان صبحي تارة أخرى.
- 73″ جمهور الأهلي مستمر في آهازيجه الجميلة هنا في ملعبه الجديد.
- 75″ ???? سقوط ثالث لحارس مرمى الهلال “جمال سالم”..هل سقوطه متعمد أم بسبب الإصابة فعلاً، سنعرف بعد قليل..
- 79″ ???? توقف اللعب لأكثر من أربع دقائق لعلاج حارس المرمى الأوغندي “جمال إسماعيل” الذي لم يكن جاهزًا لخوض اللقاء.
- 80″ الكاميرا تتجول في مدرجات ستاد الأهلي وتلتقط عدد من الصور لجماهير الأهلي والهلال، بالاضافة إلى إدارتي الناديين.
- 82″ حتى هذه اللحظة لم نر الحارس البديل الذي سيأخذ مكان جمال سالم!
- 83″ ???? نزول الحارس يونس الطيب بدلاً من جمال سالم الآن..
- 84″ ⚠️ الحكم يُشهر البطاقة الصفراء في وجه الحارس يونس طيب فور نزوله بسبب تأخره الكبير جدًا في العمليات الإحمائية!!
- 85″ الحكم سيضطر لاحتساب 7 دقائق كوقت محتسب بدل من ضائع على أقل تقدير، سنرى.
- 85″ أووووو..لعبة ثنائية بين رمضان صبحي وجونيور أجايي داخل منطقة الجزاء، لكن الأخير يسدد باستهتار بقدمه اليمنى لتمر الكرة بجوار القائم الأيسر.
- 86″ ???? نزول الأنجولي “جيرالدو دا كوستا” في تشكيلة الأهلي بدلاً من حسين الشحات ليلعب كجناح أيمن…مممم منذ زمن لم نشاهدك يا جيرالدو!
- 88″ ???? أخيرًا..فايلر يسحب الثقة من جونيور أجايي ويقرر إخراجه للدفع بالمهاجم الدولي المصري مروان محسن.
- 89″ أوووووووووو…أول لمسة لمروان محسن برأسية ضعيفة في يد حارس المرمى بعد عرضية من جيرالدو.
- 89″ ⚠️ بطاقة صفراء للاعب الهلال أبو عاقلة عبد الله
- 90+ الحكم يُعلن 10 دقائق كوقت محتسب بدل من ضائع بسبب الوقت الطويل الذي استغرقه الهلال في تغيير الحارس!
- 90+1″ الأهلي يضغط من وسط ملعب الهلال ويبحث بوضوح عن هدف ثالث.
- 90+4″ تسديدة أقوى من اللازم للاعب أليو ديانج تذهب في المدرجات!
- 90+8 ⚽️ جووووووووووووووول .. الهلال يُسجل هدف تقليص الفارق بواسطة أطهر الطاهر المتقدم لأداء الدور الهجومي من الخطوط الخلفية.
- 90+9 هفوة غريبة من مدافعي الأهلي على الجهة اليمنى، استغلها جناح الهلال ومرر كرة عرضية نحو أطهر الطاهر داخل منطقة الستة ياردات، ليتسلمها الطاهر على الفخذ ويراوغ محمود وحيد ثم يسدد على يمين محمد الشناوي الذي لم يحرك عليها ساكنًا.
- 100″ ???????? صافرة نهاية المباراة بفوز الأهلي 2-1 وتقدمه إلى المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية بشكل مؤقت لحين انتهاء مباراة بلاتينيوم والنجم الساحلي المقرر لها ظهر يوم غد السبت 7-12-2019 في زيمبابوي.
- إلى هنا ينتهي هذا البث المباشر لمباراة الأهلي والهلال من الملعب الرسمي للنادي الأهلي..
- نلقاكم في مباريات الغد إن شاء الله.. إلى اللقاء ????
كانت هذه تفاصيل خبر بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.