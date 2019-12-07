راشد الحوطي لاعب البحرين يشكر الجماهير على مساندة الفريق في خليجي 24

حرص راشد الحوطي لاعب المنتخب البحريني الأول، على الإشادة بجماهير بلاده التي حرصت على مساندة الفريق أمام العراق في الدور قبل النهائي لكأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 24)، حيث تأهل المنتخب البحريني للمباراة النهائية عقب فوزه 5 / 3 بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 2 / 2 .
ويطمح الفريق الملقب بالأحمر لحصد اللقب الأول في تاريخ مشاركاته بكأس الخليج منذ النسخة الأولى عام .1970
وقال الحوطي : “شكرا للجماهير التي حضرت لمساندتنا في قبل النهائي، وكان لهم دور كبير في منحنا الدافع المعنوي القوي لتحقيق الفوز على الفريق العراقي القوي ،وننتظر كذلك مساندتهم في لقاء السعودية بالنهائي” .
وأضاف : “نتمنى أن نسعد جماهيرنا في النهائي بالتتويج بالكأس لأول مرة في تاريخنا ،ونعدهم بأننا سنبذل جهداً مضاعفاً لتحقيق الإنتصار على الأخضر السعودي في النهائي” .
وأشار الحوطي إلى أن الفريق البحريني تجاوز منافساً عنيداً في قبل النهائي ،وهو المنتخب العراقي ،مؤكداً أن الإصرار الذي لعب به الفريق كان وراء والفوز بركلات الترجيح بعد مباراة عصيبة” .
وكان الاتحاد البحريني لكرة القدم أعلن عن تخصيص خمس طائرات دفعة واحدة لجماهير البحرين للسفر إلى قطر لحضور المباراة النهائية المقرر إقامتها على ملعب عبد الله بن خليفة بالدحيل بعد غد الأحد أمام السعودية.
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