محمد حردان لاعب البحرين : هدفنا التتويج بلقب خليجي 24 أمام السعودية

أبدى محمد يوسف حردان لاعب المنتخب البحريني، ثقته في قدرة منتخب بلاده في الفوز على المنتخب السعودي وحصد لقب كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 24)، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الكرة البحرينية.

وقال حردان في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة : “الوصول للنهائي أمر أسعدنا كثيراً، وجاء على حساب فريق قوى هو العراق ،ونتمنى أن يحالفنا التوفيق أمام السعودية لمعانقة الكأس”.

وأضاف : “أثبتنا قدراتنا في مباراة قبل النهائي أمام العراق، وقدمنا مباراة كبيرة ،كنا خلالها عند حسن الظن بنا، وتمكنا من العودة للمباراة بعد أن تأخرنا مرتين والحمد لله حالفنا التوفيق وحققنا المهمة بالتأهل على حساب أقوى المنافسين على اللقب”.

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وتابع حردان :”مباراة السعودية قوية ،وندرك أنها لن تكون سهلة لكننا سنبذل قصارى جهدنا لنسعد الشعب البحريني والجماهير باللقب لأنها هدفنا الأول منذ حضرنا إلى الدوحة ونتمنى أن يحالفنا التوفيق للتتويج باللقب”.

وتأهل المنتخب البحريني إلى المباراة النهائية، بعد فوزه على نظيره العراقي 3/5 بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل .2/2

ويواجه المنتخب البحريني نظيره السعودي، بعد غد الأحد، في نهائي خليجي 24 على ملعب “ستاد عبد الله بن خليفة” في الدحيل.