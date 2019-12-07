الترجي يتزعم منفرداً والأهلي يتجاوز الهلال في دوري أبطال افريقيا

فض الترجي التونسي الشراكة على زعامة المجموعة الرابعة بفوزه الصعب على ضيفه شبيبة القبائل 1-0 الجمعة في الجولة الثانية من منافسات دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.



في ملعب رادس بالعاصمة التونسية، دوّن الهدف الوحيد لصاحب الأرض نجمه أنيس البدري في الدقيقة 77 من ركلة جزاء تحصّل عليها بنفسه.



وتصدر الترجي المجموعة برصيد 6 نقاط بفارق 3 نقاط عن ملاحقيه شبيبة القبائل والرجاء المغربي، هذا الأخير الذي عاد بفوز ثمين للغاية من أرض فيتا كلوب الكونغولي، متذيل المجموعة برصيد خال، بهدف دون رد.



على ملعب "الشهداء" في كينشاسا، منح سفيان رحيمي هدف الفوز لفريق الرجاء في الدقيقة 48 من تسديدة محكمة من خارج المنطقة، ليستعيد الرجاء الثقاء والتوازن بعد خسارته الافتتاحية على أرضه أمام بطل المسابقة في آخر نسختين، الترجي، بنتيجة (0-2).



وفي مباراة أخرى تجاوز الأهلي المصري كبوة الافتتاح بخسارته على أرض النجم الساحلي التونسي 1-0 بعد تحقيقه لفوز مهم على ضيفه الهلال السوداني 2-1 الجمعة في نفس الجولة من منافسات المجموعة الثانية.



وحسم الأهلي أمر الفوز منذ الشوط الأول بفضل هدفي نجميه حسين الشحات (15) ورمضان صبحي من ركلة جزاء (37)، في حين دوّن الهلال هدف تذليل الفارق عبر أطهر الطاهر (90).



ورفع الأهلي رصيده إلى 3 نقاط ليلتحق بالهلال والنجم الساحلي، الأخير الذي يمتلك فرصة الانفراد بصدارة المجموعة مجدداً في حال فوزه أو تعادله مع مضيفه بلاتينيوم من زيمبابوي في مواجهتهما غداً السبت.