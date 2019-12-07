رياضة | موعد مباراة توتنهام وبيرنلي اليوم في الدوري الإنجليزي| مشاهدة مباراة توتنهام ضد بيرنلي بث مباشر tottenham hotspur LIVE

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يستضيف فريق توتنهام هوتسبير نظيره فريق بيرنلي اليوم السبت 7 / 12 / 2019 على ستاد "توتنهام" ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) بالموسم الحالي 2019 – 2020.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل لقاء توتنهام وبيرنلي: توتنهام يدخل مباراة اليوم ضد بيرنلي وفي جعبته 20 نقطة جمعها من 15 مباراة (5 فوز – 5 تعادل – 5 هزيمة)، وكان قد خسر مباراة الجولة الماضية أمام فريق مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1، أما فريق بيرنلي يحتل المركز الثاني عشر في ترتيب البريميرليج برصيد 18 نقطة (5 فوز – 3 تعادل – 7 هزيمة)، ويتصدر فريق ليفربول ترتيب البطولة برصيد 43 نقطة، متفوقا على ليستر سيتي صاحب المركز الثاني بـ 35 نقطة، ومان سيتي الثالث بـ 32 نقطة

موعد مباراة توتنهام ضد بيرنلي اليوم السبت: Advertisements تقام مباراة توتنهام هوتسبير ضد فريق بيرنلي اليوم السبت 7 / 12 / 2019 بالجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي على أرضية ملعب "توتنهام" في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت مدينة القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والسابعة مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي، والثالثة مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش"، ويدخل توتنهام المباراة متحفزًا لتعويض خسارته بالجولة الماضية أمام مانشستر يونايتد والعودة لسكة الانتصارات مجددًا تحت قيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو والذي حقق 3 انتصارت متتالية مع الفريق قبل السقوط أمام اليونايتد.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ضد بيرنلي اليوم: تحصل مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية الرياضية المشفرة على حقوق بث واذاعة مباريات الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي 2019 – 2020، وستكون مباراة توتنهام ضد بيرنلي اليوم السبت متاحة عبر قناة BEIN SPORTS HD 7 بتعليق (سمير اليعقوبي)، كما يمكن متابعة المباراة عبر قناتي TRT HD، PREMIER SPORT HD SLOVAKIA.