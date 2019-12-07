رياضة | موعد مباراة زيسكو ومازيمبي اليوم في دوري أبطال إفريقيا| مشاهدة مباراة مازيمبي ضد زيسكو بث مباشر CAF ONLINE

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يواجه اليوم السبت نادي مازيمبي من جمهورية الكونجو نظيره نادي زيسكو يونايتد الزامبي ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا والتي ينافس فيها نادي الزمالك المصري.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين نادي مازيمبي من جمهورية الكونجو نظيره نادي زيسكو يونايتد الزامبي ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا اليوم السبت في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة والسابعة مساءا بتوقيت مكه المكرمة و الثامنة مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة علي ملعب ليفي مواناواسا ستاديوم الدولي في مدينة زيسكو بالعاصمة الزامبية.

ويدخل نادي مازيمبي من جمهورية الكونجو المباراة وهو في صدارة المجموعة بعد الفوز علي حساب نادي الزمالك المصري بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشئ ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة دوري أبطال أفريقيا ويرغب في الحصول علي نتيجة إيجابية للاستمرار في صدارة المجموعة بينما يسعي نادي زيسكو يونايتد الزامبي في استغلال عامل الأرض و الجمهور للفوز و الحصول على الثلاث نقاط لتعويض التعادل في الجولة الماضية مع نادي اول أغسطس الأنجولي.