رياضة | حصاد مباريات الجولة الـ 7 في بحري بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حصاد مباريات الجولة الـ 7 في بحري بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت مباريات الجولة السابعة للمجموعة الثالثة مجموعة بحرى للقسم الثاني إحراز 12 هدف في 6 مباريات، بينما تأجل لقاء الحمام مع أبو قير بسبب كأس مصر.

وأسفرت تلك الجولة عن وصول فريق فاركو بقيادة أحمد عاشور إلى القمة بعد فوزه على مضيفه فريق المنصورة في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب استاد حرس الحدود بهدف نظيف سجله على بهيج في الدقيقة 30 من الشوط الأول.

وحقق فريق الأوليمبي الفوز على فريق بيلا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب نادى الأوليمبي، حيث تقدم فريق الأوليمبي بهدف نادى حسن واضاف محمد إبراهيم كريسيو الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

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وفاز من قبل فريق غزل المحلة على فريق الرجاء بهدفين نظيفين، وبلدية المحلة على فريق المالية بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وحقق فريق دمنهور الفوز على فريق دكرنس بهدفين.

وتختم الجولة يوم الإثنين بلقاء الحمام مع أبو قير على ملعب مركز شباب الحمام.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- فاركو 15 نقطة

2- غزل المحلة 14 نقطة

3- دمنهور 14 نقطة

4- الرجاء 12 نقطة

5- دكرنس 11 نقطة

6- أبو قير 9 نقاط

7- بلدية المحلة 9 نقاط

8- المنصورة 7 نقاط

9- الأوليمبي 7 نقاط

10- الحمام 4 نقاط

11- بيلا 3 نقاط

12- المالية نقطتين