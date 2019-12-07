رياضة | موعد مباراة ليفربول اليوم| ميعاد مباراة ليفربول وبورنموث 7/12/2019| مشاهدة مباراة ليفربول بث مباشر LIVERPOOL SALAH

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ومن المتوقع أن يدفع المدرب الألماني يورجن كلوب بالأسماء الأتية.
حرسة المرمى: أليسون
خط الدفاع: ترينت أليكسندر أرنولد – ديان لوفرن – فيرجيل فان دايك – أندرو روبيرستون
خط الوسط: جورجينيو فينالدوم – جوردان هيندرسون – أليكس أوكسليد تشامبرلين
خط الهجوم: ساديو ماني – محمد صلاح – روبيرتو فيرمينو.
بينما من المتوقع أن يدخل المدرب إيدي هاو اللقاء بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: آرون رامسدال
خط الدفاع: دييجو ريكو – ناثان آكي – كريس ميفام – سيمون فرانسيس
خط الوسط: أرناو دانجوما – فيليب بيلينج – جيفرسون ليرما – ريان فرازر
خط الهجوم: كالوم ويسلون- دومنيك سولانكي.
موعد مباراة ليفربول ضد بورنموث والقنوات الناقلة لها
وتبدأ المباراة غداً السبت في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل على قناة beIN Sports HD 2 بتعليق يوسف سيف