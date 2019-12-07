رياضة | موعد مباراة ليفربول اليوم| ميعاد مباراة ليفربول وبورنموث 7/12/2019| مشاهدة مباراة ليفربول بث مباشر LIVERPOOL SALAH

حراسة المرمى: آرون رامسدال

خط الدفاع: دييجو ريكو – ناثان آكي – كريس ميفام – سيمون فرانسيس

خط الوسط: أرناو دانجوما – فيليب بيلينج – جيفرسون ليرما – ريان فرازر

خط الهجوم: كالوم ويسلون- دومنيك سولانكي.

موعد مباراة ليفربول ضد بورنموث والقنوات الناقلة لها

وتبدأ المباراة غداً السبت في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل على قناة beIN Sports HD 2 بتعليق يوسف سيف