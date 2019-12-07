رياضة | مدرب الهلال السوداني: لست راضيا عن النتيجة أمام الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الهلال السوداني: لست راضيا عن النتيجة أمام الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال صلاح محمد أدم المدير الفني لفريق الهلال السوداني إن فريقه قدم مستوى جيد أمام الأهلي لكنه خسر اللقاء في النهاية.

وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"أقدم التهنئة للنادي الأهلي وسعيد بخروج المباراة بمستوى فني رائع وحضور الجماهير".

وتابع :"سعيد بأداء اللاعبين لكني لست سعيدًا بالنتيجة التي خرجت عليها المباراة والخسارة بهدف مقابل هدفين".

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وواصل :"التشكيل في مباراة اليوم كان الأفضل ولا أحد يتحمل المسئولية والفريق قدم مستوى مميزة للغاية لمن في النهاية خسرنا".

وأشار :"الهلال كان حريصًا على الخروج بنتيجة إيجابية وفي الشوط الثاني كنا أفضل من الشوط الأول".

وواصل :"سياسة نادي الهلال هي النزول بمعدل أعمار اللاعبين، ونثق فيهم جيدًا".