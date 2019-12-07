الامارات | شباب الأهلي يفتك بشباك الوصل.. وليوناردو «يتفنن»

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يفتك بشباك الوصل.. وليوناردو «يتفنن» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل شباب الأهلي لنصف نهائي كأس الخليج العربي، بعد فوزه على الوصل 5-1، أمس، على استاد راشد، الذي سيشهد، أيضاً، مباراته في المربع الذهبي مع الجزيرة.

وتألق البرازيلي ليوناردو دي سوزا، وأحرز هدفاً رائعاً، كان نقطة التحول في المباراة من ركلة حرة مباشرة حسمت اللقاء لمصلحة شباب الأهلي.

وقدم الفريقان مباراة قوية، وجاء الشوط الأول مثيراً، وكاد اللاعب الشاب حارب سهيل أن يحرز الهدف الأول لمصلحة شباب الأهلي بعد مرور دقيقتين، عندما لعب أحمد عبدالله كرة عرضية، لكن سهيل سدد الكرة بجوار القائم، بينما رد الإكوادوري فيرناندو غايبور بهجمة خطرة لمصلحة الوصل، وسدد كرة قوية تصدى لها الحارس ماجد ناصر (11).

وارتفعت الإثارة بعد مرور 15 دقيقة، عندما أهدر حارب سهيل فرصة أخرى محققة، من كرة مررها البرازيلي ليوناردو دي سوزا، وانفرد سهيل بالمرمى وسدد الكرة، لكن حارس الوصل، حميد عبدالله، تألق وأبعد الكرة، قبل أن يحرز محمد مرزوق الهدف الأول لـ«فرسان دبي» من كرة لعبها المولدوفي لوفانور هنريكي، وأكملها مرزوق برأسه في المرمى (19).

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ونشط الوصل بعد الهدف الذي أحرزه مرزوق، وأهدر البرازيلي فابيو ليما انفراداً تاماً بالمرمى، وسدد كرة قوية أنقذها ماجد ناصر ببراعة إلى ركلة ركنية (24)، وفي الدقيقة نفسها أثمرت الركلة الركنية، التي لعبها سالم العزيزي، إحراز عبدالله جاسم هدف التعادل برأسه.

وفي الشوط الثاني، بدأ شباب الأهلي بشكل أفضل، وكاد البرازيلي لوكاس غالفاو أن يتسبب في دخول مرمى الوصل الهدف الثاني، عندما مرر الكرة بالخطأ ووصلت إلى عبدالله النقبي، الذي لعب الكرة إلى ليوناردو دي سوزا، لكنه سدد الكرة بعيدة عن المرمى (53)، قبل أن يحرز ليوناردو الهدف الثاني من ركلة حرة مباشرة سددها بمهارة كبيرة في المرمى (62).

وواصل «فرسان دبي» سيطرته على وسط الملعب، وسدد لوفانور كرة قوية مرت بجوار القائم (65)، بينما تصدى القائم لتسديدة صاروخية من أحمد خليل (69)، وارتدت الكرة إلى هجمة خطرة للوصل أنقذها أحمد عبدالله، قبل أن تتجاوز المرمى.

وضغط «الإمبراطور» في الدقائق الـ10 الأخيرة، لكن دون خطورة على مرمى شباب الأهلي، بينما أثمرت الهجمات المرتدة لـ«فرسان دبي»، التي عن طريقها أحرز الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا الهدف الثالث، ثم أضاف لوفانور الهدف الرابع، وأحمد خليل الهدف الخامس، ليحقق شباب الأهلي الفوز ويتأهل لنصف النهائي.