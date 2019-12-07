الامارات | العين يخطف تاج «الملك» في ليلة «عجب»

شكرا لقرائتكم خبر عن العين يخطف تاج «الملك» في ليلة «عجب» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قاد البديل محمد عبدالرحمن (عجب) فريقه العين للتأهل للدور نصف النهائي بمسابقة كأس الخليج العربي لكرة القدم، بعد أن سجل هدف الفوز على الشارقة 2-1 في الدقيقة 87، من كرة رأسية خلال المباراة التي جمعتهما، أمس، على استاد هزاع بن زايد، ليمنح «الزعيم» بطاقة التأهل لمواجهة النصر في المربع الذهبي، الذي فاز بدوره بصعوبة على مضيفه الفجيرة في المباراة التي أقيمت بالتوقيت نفسه.

وكانت المباراة في طريقها إلى ركلات الترجيح، نظراً لتعادل الفريقين 1-1، حينما ارتقى «عجب» فوق المدافعين، وحول كرة ملعوبة من الركنية في شباك الحارس أحمد ديدا، الذي لم يتمكن من التعامل معها بالطريقة الصحيحة.

ويعتبر الفوز الأول لفريق العين في آخر أربع مباريات بين الفريقين في جميع المنافسات، إذ إن «الملك» فاز في لقاءين بدوري الخليج العربي من بينهما مباراة على استاد هزاع بن زايد، فيما سيطر التعادل الإيجابي على اللقاء الثالث.

وعودة إلى المباراة، فقد فرض فريق الشارقة سيطرته مبكراً على مجريات المباراة، من خلال الهجمات المتتالية التي شنها على مرمى الحارس خالد عيسى، مستغلاً تراجع لاعبي العين لمنطقتهم الدفاعية، قبل أن يدخل أصحاب الأرض في أجواء اللقاء بهجمات معاكسة مكنتهم من مقاسمة «الملك» للأداء بعضاً من الوقت، قبل أن تهدأ المباراة لبعض من الوقت.

واستغل الشارقة تباطؤ لاعبي العين في الارتداد الدفاعي، وشن هجمة مرتدة سريعة وصلت معها الكرة للمهاجم محمد خلفان، الذي قام بمجهود فني وبدني، وتوغل داخل منطقة الجزاء، لكنه تعرض للعرقلة من قبل المدافع إسماعيل أحمد، ولم يتوانَ حكم المباراة حمد علي يوسف في احتساب ركلة الجزاء التي جاء منها هدف التقدم لصالح الشارقة في الدقيقة الثامنة.

ولم يؤثر الهدف في عزيمة أصحاب الأرض، الذين اندفعوا للأمام مستفيدين من تراجع لاعبي الشارقة للوراء، عقب تسجيلهم هدف التقدم، وواصل «الزعيم» مثابرته في محاولة لتعديل النتيجة، وكان له ما أراد في الدقيقة 28، حينما استفاد المهاجم التوغولي من خطأ حارس الشارقة أحمد ديدا، خلال محاولة إبعاد الكرة ليسددها مقصية هوائية في المرمى.

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وأجرى مدرب فريق العين، الكرواتي إيفان ليكو، تبديلين دفعة واحدة، بدخول محمد عبدالرحمن وبندر الأحبابي دفعة واحدة مكان خالد البلوشي وجمال معروف، وغير التبديلان شكل الفريق في أرضية الملعب، إذ أصبح الطرف الأفضل في اللقاء من خلال الهجمات المتتالية التي شنها لاعبوه، خصوصاً على الجبهة اليمنى، مستفيدين من حالة البطء لدى المدافع عبدالله ناصر.

وتواصلت أفضلية العين بعد التبديلين، نتج عنها هدف الفوز الذي جاء في الدقيقة 87 بواسطة البديل محمد عبدالرحمن من كرة رأسية متقنة، مستفيداً من الكرة الركنية التي نفذها بندر الأحبابي، ليؤكد المدرب الكرواتي صحة قراءته الفنية لمجريات اللقاء، كون اللاعبين دخلا قبل 20 دقيقة فقط من الهدف.

87

الدقيقة التي أحرز فيها

محمد عبدالرحمن هدف

الفوز بمرمى الشارقة.