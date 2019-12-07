الامارات | عائشة المهيري.. أول مواطنة تحرز ميدالية دولية في الترايثلون

شكرا لقرائتكم خبر عن عائشة المهيري.. أول مواطنة تحرز ميدالية دولية في الترايثلون والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهدت لاعبة المنتخب الوطني للترايثلون عائشة المهيري، الدولة أول ميدالية فضية على المستوى الدولي لهذه الرياضة، بعد فوزها في مسافة السبرنت (750 متر سباحة - 20 كلم دراجة - 10 كلم جري)، في بطولة غرب آسيا للترايثلون التي اختتمت الأربعاء الماضي في البحرين، بمشاركة 51 متسابقاً ومتسابقة من 15 دولة.

وهنأت جمعية الإمارات للترايثلون، برئاسة خالد عبدالكريم الفهيم، اللاعبة والأسرة الرياضية في الدولة بهذا الإنجاز، الذي تزامن مع احتفالات الإمارات باليوم الوطني الـ48، متمنية أن تكون الميدالية بمثابة انطلاقة مميزة نحو مستقبل حافل بالنتائج الإيجابية، خلال البطولات المقبلة، وأن تشجع بنات الإمارات على ممارسة الترايثلون بشكل كبير مستقبلاً.

من جهته، شكر الفهيم الاتحاد البحريني للترايثلون واللجنة المنظمة للبطولة على الرعاية الكريمة والحفاوة البالغة التي حظيت بها بعثة الإمارات، مؤكداً أن ذلك مهّد لنجاح الاستضافة بشكل مميز. وحقق لاعبو منتخب الإمارات للترايثلون نتائج جيدة، خلال مشاركتهم الفاعلة في البطولة ذاتها، حيث أحرز اللاعب سيف علي معضد السماحي المركز السادس، محققاً زمناً قدره 1:01:36 ساعة، وحل سابعاً فارس الزعابي بزمن وقدره 1:02:20 ساعة، وجاء محمد الغافري بالمركز العاشر بزمن قدره 1:04:21 ساعة، وذلك ضمن مشاركة لاعبين دوليين محترفين، حيث باركت الجمعية النتائج المتحققة متمنية المزيد من النجاح في المستقبل.

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- السماحي سادساً،

وفارس الزعابي

سابعاً، والغافري

عاشراً.