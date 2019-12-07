الامارات | لاعبو السعودية: نعد جمهورنا بلقب «خليجي 24»

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو السعودية: نعد جمهورنا بلقب «خليجي 24» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدى عدد من لاعبي المنتخب السعودي سعادتهم وتفاؤلهم بقدرتهم على الفوز بلقب كأس الخليج لكرة القدم الـ24، حين يواجهون المنتخب البحريني في المباراة النهائية التي تقام غداً. وقال نجوم الأخضر في تصريحات صحافية عقب الفوز على مستضيف البطولة، المنتخب القطري بهدف لصفر في لقاء نصف النهائي أول من أمس: «نعد جمهورنا بلقب (خليجي 24)»، مؤكدين أنهم سيقاتلون من أجل تحقيق البطولة التي غابت عن المنتخب السعودي في السنوات الماضية.

وقال مسجل هدف الفوز على قطر، عبدالله الحمدان: «سعيد جداً بالهدف الذي سجلته في شباك قطر، والذي منحنا التأهل للنهائي، وأعتقد أننا استحققنا الفوز».

وأضاف: «سنسعى للتتويج بلقب (خليجي 24) من اجل إسعاد جماهيرنا، وسنبذل قصارى جهدنا أمام منتخب البحرين من اجل الحصول على الكأس».

وأشاد الحمدان بالجهد الكبير الذي قدمه زملاؤه في المباراة، مؤكداً أن الجميع كان على قدر المسؤولية.

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في المقابل، قال عبدالإله المالكي: «جاء الفوز بعد مجهود شاق بذله اللاعبون على مدار شوطي المباراة». وأضاف أنه وزملاءه سيواصلون العمل لتقديم الأفضل في المرحلة المقبلة، خصوصاً أن خطوة واحدة فقط تفصلهم عن الفوز باللقب للمرة الرابعة في تاريخ الكرة السعودية. وتابع المالكي: «قدمنا مباراة كبيرة من حيث الأداء الجيد الذي ظهرنا به رغم صعوبة المباراة أمام بطل آسيا، واللاعبون كانوا على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وأنا شخصياً سعيد». واعترف المالكي بصعوبة المباراة النهائية التي تجمع فريقه بالمنتخب البحريني، حيث أبدى رغبته في أن يقدم فريقه أداءً جيداً، ووعد بتحقيق اللقب من أجل إسعاد جمهور الأخضر. وأكد عدد من لاعبي الأخضر في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عزمهم على تحقيق اللقب، بينهم عبدالفتاح عسيري، وهتان باهبري وآخرون، لكنهم حذروا من التهاون أمام منتخب صعب هو البحرين الراغب في تدوين اسمه للمرة الأولى في البطولة الخليجية.

رينار: الدوسري وسلمان الفرج جاهزان للنهائي

قال مدرب المنتخب السعودي، الفرنسي هيرفي رينار، إن «الأخضر» حقق خطوة مهمة، لكنهم لم يفوزوا بعد بأي شيء، مطالباً لاعبيه بالتركيز الشديد. وأكد في تصريح صحافي: «لم نفز بعد بالبطولة، ومباراتنا السابقة مع البحرين لا تعني أي شيء في اللقاء المقبل». وطمأن رينار جمهور السعودية بأن سالم الدوسري وسلمان الفرج جاهزان للعب في المباراة النهائية، رغم غيابهما عن نصف النهائي.

مدرب البحرين: «الروح العالية» قادتنا إلى النهائي

قال مدرب منتخب البحرين، البرتغالي هيليو سوزا، إن «الروح العالية للاعبي البحرين هي التي قادتنا إلى الفوز على العراق وبلوغ المباراة النهائية»، مشيراً في تصريحات صحافية إلى أن مواجهة السعودية في النهائي ستكون صعبة للغاية، خصوصاً في ظل المستوى الفني للاعبي «الأخضر»، لكنه أبدى ثقة كبيرة بلاعبيه بعد كل ما قدموه في البطولة، وأنهم سيقاتلون من أجل تحقيق اللقب الأول. الرياض - د.ب.أ