شكرا لقرائتكم خبر عن «كارتيرون».. بداية قوية فى قيادة الأندية المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استهل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى الجديد لفريق الكرة بنادى الزمالك، مشواره مع القلعة البيضاء بانتصار عريض على حساب الشرقية بثلاثة أهداف مقابل هدف، باستاد القاهرة الدولى، فى إطار منافسات دور الـ32 لمسابقة كأس مصر، وعقب أقل من 24 ساعة من توقيعه على عقود تدريبه لأبناء ميت عقبة.

وسبق أن خاض الفرنسى تجربتين مع ناديين مصريين قبل توليه مهمة الزمالك، وذلك بقيادته وادى دجلة فى موسم 2015- 216، والأهلى فى مطلع الموسم الماضى 2018- 2019.

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وكانت ضربة البداية لكارتيرون مع الأهلى فى مواجهة فريق تاونتشيب رولرز البتسوانى بمرحلة المجموعات لدورى أبطال إفريقيا نسخة 2018، باستاد القاهرة الدولى، واستطاع يومها المارد الأحمر تحت قيادة كارتيرون الفوز بثلاثية وحصد أول 3 نقاط لبطل مصر فى المجموعة، لينجح فى اختباره الرسمى الأول فى قيادة أبناء التتش.

وفى مستهل مغامرته مع دجلة، ضرب كارتيرون موعداً مع الإسماعيلى فى أول مهمة رسمية له مع الفريق، واستطاع قيادة دجلة لفوز ثمين على حساب الدراويش بهدف دون رد بمنافسات الدورى المصرى الممتاز موسم 2015- 2016.

وها هو كارتيرون يواصل تألقه فى ضربة البداية مع الأندية المصرية وينتشل الزمالك من أزمته ويقوده لأول انتصار على مدار آخر 3 مباريات للفريق، بفوز عريض على الشرقية يتأهل من خلاله أبناء القلعة البيضاء لثمن نهائى كأس مصر للموسم الجارى.

وكان باتريس كارتيرون، صاحب الـ49 عاماً، قد بدأ رحلته التدريبية فى موسم 2008 مع فريقى كان وديجون بالدورى الفرنسى، قبل أن يخطو خطوته الإفريقية الأولى فى تدريب منتخب مالى، ثم التوهج فى قيادة مازيمبى الكونغولى، والنصر السعودى، وأريزونا الأمريكى، ووادى دجلة والأهلى فى تجربتين مع الكرة المصرية، ثم خوض رحلة قصيرة مع الرجاء البيضاوى المغربى، قبل أن يقرر مجلس الزمالك الاستعانة بخدماته عقب الإطاحة بالصربى ميتشو.