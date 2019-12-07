شكرا لقرائتكم خبر عن ليفاندوفسكى: سعيد بالتواجد فى بايرن ميونخ ولن أرحل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم الدولى البولندى روبرت ليفاندوفسكى، مهاجم بايرن ميونخ، قراره بشكل كبير فيما يتعلق بالاستمرار مع الفريق البافارى، رغم حالة التألق التى يعيشها وإمكانية تلقيه عروضا أخرى.

وبحسب صحيفة «le10sport» الفرنسية، فقد تم تداول اسم ليفاندوفسكى داخل ناديى ريال مدريد وباريس سان جيرمان، لتدعيم مركز رأس الحربة، ورغم ذلك فإن ليفاندوفسكى اتخذ قراره بالاستمرار مع بايرن ميونخ خلال الفترة المقبلة، مع رغبته فى تحقيق العديد من الانتصارات.

وبسؤاله عن إمكانية اللعب لباريس سان جيرمان يومًا ما، أجاب ليفاندوفسكى: «لا، أنا سعيد للغاية فى بايرن ميونخ»، أما عن ريال مدريد فقال ليفا: «قبل 4 أو 5 أو 6 أعوام كانت هناك فرصة للعب فى ريال مدريد، لكن فات الأوان، والآن بعد فوات الأوان أصبح عمرى 31 عامًا، وأريد أن أحقق المزيد من الانتصارات مع بايرن ميونخ».

كما يؤمن ليفاندوفسكى بقدرة فريقه على نيل لقب دورى أبطال أوروبا العام المقبل، وحقق الفريق البافارى نتائج مميزة هذا الموسم بعدما بات الوحيد الذى حصد العلامة الكاملة حتى الآن فى دور المجموعات، بجمع 12 نقطة فى 5 جولات، ليتربع على عرش صدارة مجموعته.

وأبرزت شبكة «سكاى سبورت ألمانيا» تصريحات ليفاندوفسكى، الذى قال: «حسبما نرى فى الوقت الراهن، خاصة فى دور المجموعات، فبإمكاننا أن نحصد لقب دورى الأبطال العام المقبل». أضاف: «أعتقد أنه يمكننا التحسن، إذ نمتلك مجموعة هائلة من اللاعبين الرائعين، الذين يمتلكون قدرات فنية عالية، والعام المقبل سيكون مميزًا، وأعتقد أننا قادرون على فعل الكثير».

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وسجل الدولى البولندى 10 أهداف حتى الآن فى دورى الأبطال هذا الموسم، احتل بها صدارة هدافى البطولة.

من ناحية أخرى، كشفت «آنا»، زوجة ليفاندوفسكى، عن بعض أسرار تمتع زوجها بلياقة بدنية عالية فوق المستطيل الأخضر رغم تقدمه فى السن، وتثير شهية ليفاندوفسكى التهديفية وتمتعه بلياقة بدنية عالية إعجاب الكثير من متابعى كرة القدم حول العالم، إلا أن هناك سراً ما على ما يبدو وراء القوة البدنية العالية للنجم البولندى، وذلك رغم تقدمه فى السن.

وفى هذا الشأن، كشفت «آنا» عن بعض العادات الغذائية لزوجها ولها أيضاً. وقالت فى تصريحات نقلتها مجلة «دير شبيجل» الألمانية، إنهما امتنعا عن تناول الطعام الذى يحتوى على اللاكتوز والقمح الأبيض، وأضافت أنهما يتناولان أغذية صحية على غرار المكرونة مع الخضار وكذلك الشوفان.

وواصلت «آنا»، زوجة ليفاندوفسكى، والخبيرة أيضاً فى التغذية واللياقة البدنية، الكشف عن سر تمتع مهاجم بايرن ميونخ بلياقة عالية، قائلة: «لا يوجد ضوء أزرق، لا يوجد تليفزيون فى غرفة النوم»، وأضافت أن درجة حرارة الغرفة لا يجب أن تزيد على 21 درجة مئوية.

وتابعت حديثها قائلة: «فى بعض الأحيان نأخذ قيلولة»، إلا أنها أكدت أن هذه الأسباب ليست الوحيدة وراء تمتع روبرت ليفاندوفسكى بلياقة بدنية عالية فوق أرضية الملعب، وقالت: «زوجى هو آلة».

الجدير بالذكر أن روبرت ليفاندوفسكى (31 عاماً)، يتصدر ترتيب هدافى الدورى الألمانى لكرة القدم برصيد 16 هدفاً، فى ظل توقعات بمواصلته تسجيل الأهداف فى المباريات القادمة، وربما تحقيق الأرقام القياسية.