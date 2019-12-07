شكرا لقرائتكم وائل جمعة : مدافعو الأهلى أدوا مباراة قوية أمام الهلال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد وائل جمعة مدافع الأهلي والمنتخب الوطني السابق، ان مدافعي الأهلي أدوا مباراة قوية امام الهلال السوداني في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ،الجمعة، وانتهت بفوز الاهلي 2/1 في الجولة الثانية بدور المجموعات لدوري ابطال افريقيا.

وقال وائل جمعة في تصريحات تليفزيونية : مدافعو الأهلي كانوا متميزين طوال شوطي المباراة عدا اخر دقيقتين حيث حدثت حالة توهان وسرحان من اللاعبين نتيجة احساسهم بأن المباراة انتهت وهو ما تسبب في دخول هدف في مرمي الأهلي قبل نهاية المباراة.

وحقق الأهلي الفوز علي الهلال السوداني بهدفين مقابل هدف علي الهلال السوداني احرزهما حسين الشحات ورمضان صبحي.