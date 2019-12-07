شكرا لقرائتكم الأهلي ضد الهلال.. مشاهد من فوز أبناء فايلر على الكتيبة السودانية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
و سجل رمضان صبحى هدف الأهلى الثاني فى مرمى الهلال، من ضربة جزاء في الدقيقة 37 من زمن المباراة، و كان حسين الشحات أحرزالهدف الأول لفريق الأهلى أمام ضيفه الهلال السوداني، في الدقيقة 14 من المباراة، و أحرز هدف الهلال الوحيد أطهر الطاهر في الدقيقة 7 من الوقت بدل الضائع لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بنتيجة 2/1.
و خاض الأهلي مباراة اليوم بقيادة مدربه السويسري رينيه فايلر، بتشكيل مكون من، محمد الشناوي، محمد هاني، رامي ربيعة، أحمد فتحي، محمود وحيد، عمرو السولية، محمد مجدي قفشة، حسين الشحات، وليد سليمان، رمضان صبحي، وجونيور أجاي.
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