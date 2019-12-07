شكرا لقرائتكم حسين الشحات : التاسعة فى طريقها للأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حسين الشحات لاعب النادى الأهلي، أن لاعبى الأحمر عازمون بكل قوة على الفوز بالنسخة الحالية بدورى أبطال افريقيا ولن يفرطوا فى اللقب هذا الموسم لزيادة رصيد الأهلى فى عدد مرات الفوز بهذه البطولة إلى 9 بطولات.

قال الشحات فى تصريحات تليفزيونية، إن فريق الأهلى لن يسمح بتكرار إخفاقات المواسم السابقة، وتعاهد اللاعبون على التتويج بالأميرة الإفريقية هذا الموسم لإسعاد الجماهير والعودة لكأس العالم للأندية.

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وتحدث الشحات عن مباراة الهلال مبديا رضاه عن المستوى الذى ظهر عليه الفريق فى أغلب الفترات، إلا أنه أكد فى نفس الوقت أن الفريق كان بإمكانه تسجيل مزيدا من الأهداف لولا سوء الحظ فى أكثر من فرصة.

وفاز الاهلي بهدفين لهدف على الهلال السوداني خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة،على ملعب السلام في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.