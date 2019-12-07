شكرا لقرائتكم مرض ابنه السبب ..الكشف عن طريقة احتفال الشحات بهدفه فى شباك الهلال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال المصدر إن اللاعب تعمد وضع يده على جبهته أكثر من مرة، دعما لإبنه المريض، وهو ما أراد اللاعب توصيله بعد تسجيل الهدف الأول متمنيا لنجله الشفاء، ومطالبا الجماهير بالدعاء له.
وفاز الأهلى على الهلال السودانى بهدفين مقابل هدف، ليحصد أول نقاط له فى المجموعة بعد خسارته أمام النجم الساحلى فى الجولة الأولى بهدف نظيف.
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