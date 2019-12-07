شكرا لقرائتكم فايلر : توقعت لعب الهلال وقيدت سعد سمير أفريقيا لهذا السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي ان فريقه استحوذ علي الكرة في معظم فترات مواجهة الهلال ورغم ذلك لم يحرز الفريق سوي هدفين ودخل في مرمي الفريق هدف في الدقائق الأخيرة.

وكان فريق الاهلي قد استعاد "طريق الإنتصارات" الافريقية بدوري الأبطال بعدما حقق فوزاً ثميناً على الهلال السوداني بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة،على ملعب السلام في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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وقال فايلر :"توقعت لعب الهلال بشكل دفاعي وهو ما حدث بالفعل وبنينا خطتا علي كيفية اختراق دفاعات بطل السودان ..لا احب عقد مقارنات بين اللاعبين ولكني سعيد بالمستوي الذي يقدمه محمد مجدي قفشة صانع العاب الفريق"

واضاف فايلر كرة القدم الحديثة لا تعترف بتواجد اللاعبين في الخلف، مبديا رضاه عن مستوي لاعبي خط الدفاع في مواجهة الهلال السوداني ، وكشف فايلر ان تسجيل سعد سمير جاء للحاجه اليه مؤكدا ان غضب ازارو طبيعي بعد عدم مشاركته.