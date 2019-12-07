شكرا لقرائتكم مدرب الهلال : قدمنا مباراة جيدة أمام الأهلى ولكن!... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"أقدم التهنئة للنادي الأهلي وسعيد بخروج المباراة بمستوى فني رائع وحضور الجماهير".
وتابع :"سعيد بأداء اللاعبين لكني لست سعيدًا بالنتيجة التي خرجت عليها المباراة والخسارة بهدف مقابل هدفين".
وواصل :"التشكيل في مباراة اليوم كان الأفضل ولا أحد يتحمل المسئولية والفريق قدم مستوى مميزة للغاية لمن في النهاية خسرنا".
وأشار :"الهلال كان حريصًا على الخروج بنتيجة إيجابية وفي الشوط الثاني كنا أفضل من الشوط الأول".
ووحقق فريق الأهلى فوزًا كبيرًا على ضيفه الهلال السوداني، بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة على استاد السلام ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.
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