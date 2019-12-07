أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 6 / 12 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 6 / 12 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الأهلي يستعيد التوازن الأفريقي بثنائية في الهلال بدوري الأبطال

الأهلي يستعيد التوازن الأفريقي بثنائية في الهلال بدوري الأبطال

فاز الاهلي بهدفين لهدف على الهلال السوداني خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة،على ملعب السلام في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

الأهلي يمنح لاعبيه راحة من التدريبات قبل بدء الاستعداد لدجلة في الدوري

استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر على منح لاعبيه راحة من التدريبات غداً السبت، بعد مواجهة الهلال السوداني اليوم على ملعب السلام والتي تأتي ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال افريقيا.

الزمالك يرتدى زيه التقليدى وأول أغسطس "أحمر × أسود"

أسفر الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك وأول أغسطس الأنجولى عن ارتداء الفريق الأبيض زيه التقليدى، فى المباراة المقرر لها غدا السبت، فى الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

عواد يحرس مرمى الزمالك أمام أول أغسطس بعد غيابه عن لقاء الشرقية

يعود محمد عواد حارس الزمالك لحراسة مرمى الفريق الأبيض فى مواجهة أول أغسطس الأنجولى، فى المباراة المقرر لها غدا السبت، فى الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

سموحة يتخطى العبور ويتأهل لملاقاة الزمالك فى دور الـ 16 من كأس مصر

انتهت أحداث مباراة سموحة مع العبور فى منافسات دور الـ32 ببطولة كأس مصر على استاد الإسكندرية بفوز الفريق السكندرى بهد ف دون رد ، أحرزه حسام حسن فى الدقيقة 65 من احداث المباراة، ليتأهل الفريق السكندري لملاقاة الزمالك بدور الـ16 فى مواجهة مرتقبة بين الفريقين. Advertisements

الترسانة يطيح بإنبي من كأس مصر ويواجه الأهلي في دور الـ 16

تأهل فريق الترسانة لمواجهة الأهلي في دور الـ 16 لكأس مصر عقب الفوز علي انبي بركلات الترجيح 4/3 ، في مباراة دور الـ 32 للبطولة، والتي أقيمت اليوم علي ملعب بتروسبورت.

صور.. الأهلى يهزم فاب الكاميرونى فى افتتاح البطولة الافريقية لسيدات السلة

فاز فريق سيدات كرة السلة بالنادي الاهلى على نظيره فاب الكاميرونى بنتيجة 78 / 47 فى إفتتاح البطولة الافريقية لاندية سيدات كرة السلة المقامة بالصالة المغطاه باستاد القاهرة والتى تستمر حتى 15 ديسمبر الجارى.

"بوطيب" حاضر فى اجتماع الزمالك مع أول أغسطس رغم غيابه اصطحب مسئولو الزمالك، قميص المغربى خالد بوطيب مهاجم الفريق، فى الاجتماع الفنى الخاص فى مواجهة أول أغسطس الأنجولى، الذى أسفر عن ارتداء الفريق الأبيض لزيه التقليدى، فى المباراة المقرر لها غدا السبت، فى الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.