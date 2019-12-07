شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى و الزمالك فى الجولة ال15 بدورى مرتبط اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت على مدار اليوم الجمعة مواجهات قوية فى إطار الجولة الـ 15 بدورى مرتبط كرة اليد مواليد 2000 للموسم المحلى 2019 / 2020 بعدما تم تقديمها لتقام اليوم بدلا من الثلاثاء 17 ديسمبر .

و شهدت هذه الجولة فوز كلا من ، الزمالك على سبورتنج 24 /21 و 6 أكتوبر على البنك الأهلى 32 /28 و الأهلى على أصحاب الجياد 40 /25 و المعادى على سموحة 31 /25 و الطيران على الجزيرة 27 /18 و الأوليمبى على الزهور 33 /23 و هليوبوليس على محافظة الفيوم 35 /19 و طلائع الجيش على الحوار 37 /28 و حدائق الأهرام على جزيرة الورد 34 /31 .

فيما تشهد الجولة الـ 14 المقرر لها الثلاثاء المقبل لقاءات بين كل من، البنك الأهلى مع الزمالك وأصحاب الجياد مع سبورتنج وسموحة مع 6 أكتوبر والجزيرة مع الأهلى والزهور مع المعادى ومحافظة الفيوم مع الطيران والحوار مع الأولمبى وجزيرة الورد مع هليوبوليس وحدائق الأهرام مع طلائع الجيش