شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى و الزمالك فى الجولة ال15 بدورى مرتبط اليد والان مع تفاصيل الخبر
فيما تشهد الجولة الـ 14 المقرر لها الثلاثاء المقبل لقاءات بين كل من، البنك الأهلى مع الزمالك وأصحاب الجياد مع سبورتنج وسموحة مع 6 أكتوبر والجزيرة مع الأهلى والزهور مع المعادى ومحافظة الفيوم مع الطيران والحوار مع الأولمبى وجزيرة الورد مع هليوبوليس وحدائق الأهرام مع طلائع الجيش
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