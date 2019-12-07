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فوز الأهلى و الزمالك فى الجولة ال15 بدورى مرتبط اليد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت على مدار  اليوم الجمعة مواجهات قوية فى إطار الجولة الـ 15 بدورى مرتبط كرة اليد مواليد 2000 للموسم المحلى 2019 / 2020 بعدما تم تقديمها لتقام اليوم بدلا من الثلاثاء 17 ديسمبر .

 

و شهدت هذه الجولة فوز  كلا من ، الزمالك على سبورتنج  24 /21 و 6 أكتوبر على  البنك الأهلى 32 /28  و الأهلى على  أصحاب الجياد  40 /25 و المعادى على سموحة 31 /25 و الطيران على الجزيرة  27 /18 و الأوليمبى على  الزهور  33 /23 و هليوبوليس على  محافظة الفيوم 35 /19  و طلائع الجيش على  الحوار 37 /28  و حدائق الأهرام على  جزيرة الورد 34 /31 .

 

فيما تشهد الجولة الـ 14  المقرر لها الثلاثاء المقبل لقاءات بين كل من، البنك الأهلى مع الزمالك وأصحاب الجياد مع سبورتنج وسموحة مع 6 أكتوبر والجزيرة مع الأهلى والزهور مع المعادى ومحافظة الفيوم مع الطيران والحوار مع الأولمبى وجزيرة الورد مع هليوبوليس وحدائق الأهرام مع طلائع الجيش

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