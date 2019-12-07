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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الجمعة 6 / 12 / 2019 فى مقدمتها ، كارتيرون يستبعد عمر السعيد وبامبو من قائمة الزمالك أمام أول أغسطس

الأهلي يستعيد التوازن الأفريقي بثنائية في الهلال بدوري الأبطال

فاز الاهلي بهدفين لهدف على الهلال السوداني خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة،على ملعب السلام في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

كارتيرون يستبعد عمر السعيد وبامبو من قائمة الزمالك أمام أول أغسطس

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، قائمة الفريق استعداداً لمواجهة فريق أول أغسطس الأنجولى، فى الجولة الثانية لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا والمقررة إقامتها مساء غدٍ، السبت، على ملعب السلام بالقاهرة.

الأهلي يمنح لاعبيه راحة من التدريبات قبل بدء الاستعداد لدجلة في الدوري

استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر على منح لاعبيه راحة من التدريبات غداً السبت، بعد مواجهة الهلال السوداني اليوم على ملعب السلام والتي تأتي ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال افريقيا.

الزمالك يرتدى زيه التقليدى وأول أغسطس "أحمر × أسود"

أسفر الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك وأول أغسطس الأنجولى عن ارتداء الفريق الأبيض زيه التقليدى، فى المباراة المقرر لها غدا السبت، فى الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لدورى أبطال أفريقيا. Advertisements

سموحة يتخطى العبور ويتأهل لملاقاة الزمالك فى دور الـ 16 من كأس مصر

انتهت أحداث مباراة سموحة مع العبور فى منافسات دور الـ32 ببطولة كأس مصر على استاد الإسكندرية بفوز الفريق السكندرى بهد ف دون رد ، أحرزه حسام حسن فى الدقيقة 65 من احداث المباراة، ليتأهل الفريق السكندري لملاقاة الزمالك بدور الـ16 فى مواجهة مرتقبة بين الفريقين.

الترسانة يطيح بإنبي من كأس مصر ويواجه الأهلي في دور الـ 16

تأهل فريق الترسانة لمواجهة الأهلي في دور الـ 16 لكأس مصر عقب الفوز علي انبي بركلات الترجيح 4/3 ، في مباراة دور الـ 32 للبطولة، والتي أقيمت اليوم علي ملعب بتروسبورت.