شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الهلال السوداني : قدمنا مستوى جيد أمام الاهلي وحزين على النتيجة والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"أقدم التهنئة للنادي الأهلي وسعيد بخروج المباراة بمستوى فني رائع وحضور الجماهير".
وتابع :"سعيد بأداء اللاعبين لكني لست سعيدًا بالنتيجة التي خرجت عليها المباراة والخسارة بهدف مقابل هدفين".
وواصل :"التشكيل في مباراة اليوم كان الأفضل ولا أحد يتحمل المسئولية والفريق قدم مستوى مميزة للغاية لمن في النهاية خسرنا".
وأشار :"الهلال كان حريصًا على الخروج بنتيجة إيجابية وفي الشوط الثاني كنا أفضل من الشوط الأول".
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب الهلال السوداني : قدمنا مستوى جيد أمام الاهلي وحزين على النتيجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.