شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الهلال السوداني : قدمنا مستوى جيد أمام الاهلي وحزين على النتيجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال صلاح محمد أدم المدير الفني لفريق الهلال السوداني إن فريقه قدم مستوى جيد أمام الأهلي لكنه خسر اللقاء في النهاية.

وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"أقدم التهنئة للنادي الأهلي وسعيد بخروج المباراة بمستوى فني رائع وحضور الجماهير".

وتابع :"سعيد بأداء اللاعبين لكني لست سعيدًا بالنتيجة التي خرجت عليها المباراة والخسارة بهدف مقابل هدفين".

وواصل :"التشكيل في مباراة اليوم كان الأفضل ولا أحد يتحمل المسئولية والفريق قدم مستوى مميزة للغاية لمن في النهاية خسرنا".

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وأشار :"الهلال كان حريصًا على الخروج بنتيجة إيجابية وفي الشوط الثاني كنا أفضل من الشوط الأول".