حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 6 / 12 / 2019 .. الأهلي يفوز علي الهلال السوداني

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 6 / 12 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الأهلي يستعيد التوازن الأفريقي بثنائية في الهلال بدوري الأبطال الأهلي يستعيد التوازن الأفريقي بثنائية في الهلال بدوري الأبطال الأهلي يمنح لاعبيه راحة من التدريبات قبل بدء الاستعداد لدجلة في الدوري الزمالك يرتدى زيه التقليدى وأول أغسطس "أحمر × أسود" عواد يحرس مرمى الزمالك أمام أول أغسطس بعد غيابه عن لقاء الشرقية سموحة يتخطى العبور ويتأهل لملاقاة الزمالك فى دور الـ 16 من كأس مصر Advertisements الترسانة يطيح بإنبي من كأس مصر ويواجه الأهلي في دور الـ 16 صور.. الأهلى يهزم فاب الكاميرونى فى افتتاح البطولة الافريقية لسيدات السلة "بوطيب" حاضر فى اجتماع الزمالك مع أول أغسطس رغم غيابه إيهاب جلال يختار 21 لاعبًا فى قائمة المصري لمواجهة رينجرز بالكونفيدرالية

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