شكرا لقرائتكم خبر عن ربيعة وفتحي يدخلان في مشادة بسبب هدف الهلال والان مع تفاصيل الخبر
سجل حسين الشحات الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 14، قبل أن يضيف رمضان صبحى هدف الأهلى الثاني لفريقه من ضربة جزاء، في الدقيقة 37 من زمن المباراة، قبل ان ينجح أحمد الطاهر، فى تسجيل هدف الهلال الأول فى الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.
كانت هذه تفاصيل خبر ربيعة وفتحي يدخلان في مشادة بسبب هدف الهلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.