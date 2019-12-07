شكرا لقرائتكم خبر عن ربيعة وفتحي يدخلان في مشادة بسبب هدف الهلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل ثنائي الأهلي رامي ربيعة واحمد فتحي في مشادة بعد مباراة الهلال السوداني بسبب تحميل كل منهما للاخر هدف الفريق السوداني وكاد الأمر ان يتطور بين الثنائي قبل تدخل اكثر من لاعب لانهاء المشادة. سجل حسين الشحات الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 14، قبل أن يضيف رمضان صبحى هدف الأهلى الثاني لفريقه من ضربة جزاء، في الدقيقة 37 من زمن المباراة، قبل ان ينجح أحمد الطاهر، فى تسجيل هدف الهلال الأول فى الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ربيعة وفتحي يدخلان في مشادة بسبب هدف الهلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.