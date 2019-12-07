شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة.. هجوم اهلاوي والهلال يبحث عن هدف التعادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مرور 30 دقيقة من مباراة الاهلي والهلال السوداني المقامة حالياً على ملعب السلام في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا مازالت النتيجة تقدم الاهلي بهدف نظيف.

ويضم تشكيل الاهلي للمباراة ، كلاً من : محمد الشناوي ، محمد هاني ، رامى ربيعة ، أحمد فتحي ، محمود وحيد ، عمرو السولية ، محمد مجدي قفشة ، حسين الشحات ، وليد سليمان ، رمضان صبحي وجونيور أجاي.

ويُدير مباراة الليلة طاقم تحكيم جزائرى يضم كلاً من: لحلو بن براهم، ويعاونه المساعد الأول عبدالحق اتشيعلى، والمساعد الثانى عومارى بوعبدالله، والحكم الرابع نبيل بوخالفة.

جاءت بداية المباراة حماسية من جانب الاهلي الذى ضغط مُبكراً عن طريق أجاي ورمضان وحسين الشحات ووليد سليمان ، فيما لعب الفريق السوداني بشكل دفاعي منظم .

لجأ الاهلي للتسديد من خارج منطقة الجزاء وسدد قفش كرة قوية في الدقيقة السابعة تصدى لها حارس الهلال بشكل جيد ، وعاد حسين الشحات ومرر كرة عرضية لكن حارس الضيوف أنقذ الكرة قبل أن تصل إلى أجاي ,نجح حسين الشحجات في تسجيل هدف رئ في الدقيقة 15 بعدما تلقى تمريرة رائعة من قفشة وسددها بيمناه داخل شباك حارس الهلال.

وضغط الاهلي عقب الهدف وأهدر أجاي فرصة تسجيل هدف ثاني للأحمر ، كما تحرر الضيوف من الطريقة الدفاعية التى يلعبون بها ، وواصل الأحمر الضغط على الفريق السوداني وسدد قفشة أكثر من تسديدة قوية لكن حارس الهلال تصدى لها.





































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