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بث مباشر .. مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السوداني اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2019 عبر سوبر كورة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاهلي مع نظيره  الهلال، في مباراة الذهاب التي تجمع بينهم مساء اليوم ، ضمن إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2019 /2020.

 

تنطلق مباراة الاهلي المصري ضد الهلال السوداني في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة ، وتقام المباراة علي أستاد السلام.

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بث مباشر .. مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السوداني اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2019 عبر سوبر كورة 
 

يدخل فريق  الأهلي المصري المباراة في المجموعة الثانية في المركز الرابع و الأخير بدزن نقاط ، بينما يحتل الهلال السودناي المركز المركز الاول برصيد 3 نقاط .

 

لمشاهدة مباراة الاهلي والهلال السوداني اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2019 عبر سوبر كورة من هنا..
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