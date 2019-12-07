شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر: سيطرنا على مباراة الهلال لكن سجلنا هدفين فقط وغضب أزارو طبيعي والان مع تفاصيل الخبر
وكان فريق الاهلي قد استعاد "طريق الإنتصارات" الافريقية بدوري الأبطال بعدما حقق فوزاً ثميناً على الهلال السوداني بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة،على ملعب السلام في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
وقال فايلر :"توقعت لعب الهلال بشكل دفاعي وهو ما حدث بالفعل وبنينا خطتا علي كيفية اختراق دفاعات بطل السودان ..لا احب عقد مقارنات بين اللاعبين ولكني سعيد بالمستوي الذي يقدمه محمد مجدي قفشة صانع العاب الفريق"
واضاف فايلر كرة القدم الحديثة لا تعترف بتواجد اللاعبين في الخلف، مبديا رضاه عن مستوي لاعبي خط الدفاع في مواجهة الهلال السوداني ، وكشف فايلر ان تسجيل سعد سمير جاء للحاجه اليه، مؤكدا أن غضب ازارو طبيعي بعد عدم مشاركته.
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