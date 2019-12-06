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شكرا لقرائتكم خبر عن بول بوغبا "عازم على ترك مانشستر يونايتد قبل يورو 2020" والان مع التفاصيل
الجمعة 6 ديسمبر 2019
وبحسب ما ورد أعرب بول بوجبا عن تصميمه القوي على مغادرة مانشستر يونايتد قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020 في الصيف المقبل.
من المتوقع أن يغادر اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا أولد ترافورد في نهاية الموسم بعد إعلانه في يونيو أنه يريد "تحديًا جديدًا".
لقد بذل ريال مدريد جهودًا متضافرة للتوقيع على اللاعب الفرنسي عبر نافذة الانتقالات ، فقط من أجل أن يظل يونايتد ثابتًا في تقييم اللاعب البالغ 160 مليون جنيه إسترليني.
وفقًا لـ L'Equipe ، يظل فريق بيرنابيو الوجهة المثالية لـ بوجبا، حيث قرر لاعب خط الوسط إكمال انتقاله إلى إسبانيا قبل نهائيات كأس أوروبا 2020 في يونيو.
تحمل بوجبا حملة محبطة تحت قيادة سولسكاير، حيث خاض 5 مباريات فقط بسبب إصابة في القدم.
زعمت تقارير أخرى أن نادي يوفنتوس السابق مهتم أيضًا بعقد صفقة مع بوجبا ، الذي ينتهي عقده في عام 2021.
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