شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك فى مهمة تصحيح المسار الإفريقى أمام «أول أغسطس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحت شعار «لا بديل عن الفوز»، وبحثًا عن تصحيح مشوار الفريق الإفريقى، يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك فى التاسعة مساء اليوم «السبت» نظيره أول أغسطس الأنجولى ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بدورى أبطال إفريقيا، وذلك على أرض ملعب استاد السلام وسط حضور جماهيرى لـ 10 آلاف متفرج.

يدخل المارد الأبيض اللقاء فى موقف لا يحسد عليه بعد تذيله جدول ترتيب المجموعة بلا رصيد بعد الهزيمة المفاجئة وغير المتوقعة بثلاثية نظيفة أمام مازيمبى الكونغولى متصدر المجموعة، فيما يحتل بطل أنجولا المركز الثانى فى المجموعة بعد تعادله إيجابيا 1/1 مع زيسكو يونايتد بطل زامبيا.

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وتعد مواجهة اليوم هى الأولى بين بطلى مصر وأنجولا، حيث لم يسبق لهما اللعب معا من قبل، رغم أن تاريخ مواجهات الزمالك مع أندية وفرق أنجولا تشهد تفوق الأبيض، ففى 8 مباريات مع فرق أنجولا فاز الزمالك فى 4 منها وتعادل فى 3 وخسر واحدة وسجل 10 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف.

وتحظى مواجهة اليوم بعناية وأهمية لأبناء ميت عقبة، باعتبارها المواجهة الإفريقية الأولى للفرنسى باتريس كارتيرون، الباحث عن تقديم أوراق اعتماده لدى الجماهير البيضاء التى تعلق عليه آمالا كبيرة لانتشال الفريق من كبوته الإفريقية وتحقيق أول ثلاث نقاط فى المجموعة لإنعاش آماله مبكرا، خصوصا أن الفريق سيخرج فى الجولة الثالثة لمواجهة صعبة وغامضة أمام زيسكو يونايتد بطل زامبيا. واستعد لاعبو الزمالك جيدا لمواجهة اليوم، واطمان الجهاز الفنى على جاهزية جميع اللاعبين المقيدين إفريقيًّا ووصولهم لأعلى فورمة فنية وبدنية، ولن يخاطر كارتيرون بأى تغييرات جذرية على التشكيل، حيث سيعتمد على القوام الأساسى: محمد عواد ومحمود علاء ومحمد عبدالغنى وحازم إمام وعبدالله جمعة وطارق حامد وفيرجانى ساسى وأشرف بن شرقى ويوسف أوباما ومحمد أوناجم «شيكابالا» ومصطفى محمد.

من ناحية أخرى، يدخل فريق أول أغسطس الأنجولى المباراة بحثا عن تحقيق نتيجة إيجابية تحسن موقفه فى المجموعة بعد تعادله فى المباراة الماضية مع زيسكو يونايتد بنتيجة 1-1. ووصلت بعثة الفريق الأنجولى للقاهرة أمس الأول الخميس، وتدربوا على ملعب قريب من فندق الإقامة، وخاضت البعثة التدريب الرئيسى لها على ملعب المباراة أمس، وأبدوا إعجابهم بأرضية الملعب، وظهر من مران الفريق أن المدير الفنى البوسنى دراجان يوفيتش سيعتمد على المرتدات وعلى سرعات لاعبيه فى الخط الأمامى مع إغلاق للمساحات فى وسط ملعبه، لتجنب مهارات لاعبى الزمالك، كما ظهر من التدريبات وتعليمات المدير الفنى أنه سيطبق الرقابة الصارمة على مفاتيح لعب الزمالك، خصوصا بن شرقى وساسى ومحمد أوناجم ويوسف أوباما، مع الاهتمام الشديد برقابة مصطفى محمد خصوصا بعد المستويات الرائعة التى قدمها اللاعب فى بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما التى أقيمت فى مصر.