شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد لـ«المصرى اليوم»: يكفينى شرف التواجد بالقائمة النهائية لأفضل لاعب داخل أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - «شرف كبير تواجدى ضمن قائمة أفضل خمسة لاعبين داخل قارة أفريقيا، والمنافسة لن تكون سهلة فى ظل تواجد 4 منافسين من أفضل اللاعبين».. بهذه الكلمات بدأ طارق حامد، لاعب فريق الكرة بنادى الزمالك ومنتخب مصر، تصريحاته التى اختص بها «المصرى اليوم» حول تواجده فى القائمة النهائية لقائمة أفضل لاعب داخل القارة، والتى أعلن عنها الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف» رسميًّا، والتى سيتم الإعلان عن الفائز بها فى حفل جوائز الكاف فى السابع من يناير المقبل بالغردقة.

وأعلن الاتحاد الإفريقى لكرة القدم عن قائمة المرشحين النهائية لجائزة أفضل لاعب بمسابقات الأندية داخل قارة إفريقيا، بعد تقليص عدد المرشحين من 20 لاعبًا إلى 5 فقط هم: (طارق حامد، وأنيس البدرى، وطه ياسين الخنيسى، والجزائرى يوسف بلايلى، والتوجولى لابا كودجو).

وأكد نجم وسط الزمالك أنه سيواجه منافسة من العيار الثقيل مع 4 لاعبين من أفضل اللاعبين فى الدوريات المحلية داخل القارة السمراء، لكن يكفيه فقط تصنيفه ضمن أفضل 5 لاعبين فى القارة، مرجعا الفضل فى ذلك لمساعدة زملائه بالزمالك والأجهزة الفنية التى تعاقبت على الفريق الموسم الماضى ومجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور الذى دعمه بكل قوة للوصول لأعلى فورمة فنية وبدنية.

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وقال: «أدين بالفضل فى تألقى للدعم غير المحدود والمؤازرة غير العادية من الجماهير البيضاء، التى دائما ما أضعها نصب عينى قبل كل مباراة، وأقاتل داخل أرضية الملعب من أجل إسعادهم وأن يقضوا ليلتهم فرحين بفريقهم»، مؤكدا أنه عاش مع الأبيض العديد من اللحظات الصعبة على مدار الموسم الماضى، خصوصا فى بطولة كأس الاتحاد الإفريقى الكونفدرالية، وتحديدا فى مباراتى النهائى أمام نهضة بركان المغربى سواء فى مباراة الذهاب أو العودة، وشدد على أن المباراة النهائية ببرج العرب هى الأصعب فى مشواره مع الساحرة المستديرة، مؤكدا أنه لم يفقد الأمل للحظة واحدة فى فقدان اللقب «حتى بعد إصابتى بنزيف فى الشوط الثانى رفضت مغادرة الملعب وقاتلت من أجل استكمال اللقاء لإسعاد ملايين الزملكاوية».

واعتبر «حامد» أن صورته الشهيرة فى نهائى الكونفدرالية والمعروفة إعلاميا بـ«صورة الدم» هى أفضل صورة فى حياته، وأنه يعتبرها وسامًا على صدره، وأن هذا أقل دليل على حبى وانتمائى للقلعة البيضاء التى سأظل مرتبطًا بها مدى الحياة وبعد الاعتزال، لأنى ببساطة شديدة لم أتخيل نفسى فى أى ناد آخر.

وتمنى «طارق» أن يكون التوفيق والتصويت فى صالحه، لكنه فى الوقت ذاته شدد على أنه سيكون سعيدا لأى زميل للفوز بالجائزة فى النهاية، مؤكدا أن طموحاته مع الزمالك ليس لها حدود، وأن ما يشغله هو تحقيق بطولات وألقاب للفريق، وليس البحث عن مجد أو جائزة شخصية له، لأن التاريخ سيذكر ما حققه أى لاعب لناديه وجماهيره قبل ألقابه وجوائزه الشخصية.

وراهن نجم القلعة البيضاء ومنتخب مصر على عودة البطولات واستمرار انتصارات للزمالك خلال الفترة المقبلة بفضل تكاتف اللاعبين واجتماعهم على قلب رجل واحد، مؤكدا «أن الفترة الماضية بكل مشاكلها وأزماتها صفحة وانطوت وكانت مجرد سحابة صيف تعهد الجميع بتجاوزها والقتال من أجل الفريق لرد الجميل للجماهير وللزمالك صاحب الفضل علىَّ، خصوصا فى ظل الاستقرار الفنى بعد التعاقد مع الفرنسى باتريس كارتيرون».

واختتم نجم المنتخب الأول أنه واثق فى قدرات وإمكانيات لاعبى المنتخب الأوليمبى، وراهن على أنهم سيكونون الحصان الأسود ومفاجأة أولمبياد طوكيو 2020، وتمنى أن يكون التوفيق حليفهم فى الدورة الأوليمبية، واعتبر أن حسام البدرى رجل المرحلة مع المنتخب الأول، ولديه مقومات النجاح وتحقيق طموحات الجماهير شريطة الدعم والمساندة.