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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترامب : الملك سلمان أبلغني أن مطلق النار لا يمثل مشاعر الشعب السعودي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 6 ديسمبر 2019
الخليج 365
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه تواصل مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على خلفية إطلاق النار الذي تعرضت له القاعدة الأمريكية في فلوريدا من قبل مسلح يعتقد أنه سعودي .
وأضاف ترامب، أن الملك سلمان أكد أن مطلق الرصاص في فلوريدا لا يمثل مشاعر الشعب السعودي .. لافتاً إلى أن الملك سلمان وصف إطلاق النار في القاعدة الأميركية بالهمجي .
وأضاف "تحدثت مع الملك سلمان الذي قدم تعازيه لضحايا هجوم فلوريدا" .
وقتل مسلح بعد إطلاق نار بقاعدة عسكرية بولاية فلوريدا الأميركية، الجمعة، فيما أصيب 10 أشخاص .
وقال مكتب قائد شرطة مقاطعة سكامبيا في ولاية فلوريدا، اليوم الجمعة، إن السلطات أعلنت أن هناك شخصاً يطلق الرصاص في قاعدة بينساكولا الجوية التابعة لسلاح البحرية بالمقاطعة قبل أن تعلن مقتل مطلق النار بعد ذلك بدقائق.
وما زالت ملابسات الحادث غير واضحة.
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