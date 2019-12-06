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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري أبطال أفريقيا



يواجه الأهلي نظيره بلاتينيوم الزيمبابوي فى المباراة المقبلة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا على استاد السلام يوم 27 ديسمبر الجاري.

نتيجة مباراة الأهلى والهلال في دوري ابطال افريقيا



وحقق فريق الأهلى فوزًا صعبا، على ضيفه الهلال السوداني، بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة على استاد السلام ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

اهداف مباراة الأهلي والهلال في دوري ابطال افريقيا



سجل حسين الشحات الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 14، قبل أن يضيف رمضان صبحى هدف الأهلى الثاني لفريقه من ضربة جزاء، في الدقيقة 37 من زمن المباراة، قبل ان ينجح أحمد الطاهر، فى تسجيل هدف الهلال الأول فى الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

ترتيب مجموعة الأهلي والهلال بدوري أبطال أفريقيا



وبهذه النتيجة يحصد الأهلي أول ثلاثة نقاط في المجموعة الثانية ويتساوى مع فريقي الهلال والنجم الساحلي، اللذان يملكان نفس الرصيد من النقاط، ولكن فارق الأهداف لصالح النجم ثم الهلال ويأتى الأهلى ثالثا، فيما يحتل بريميوم دى أوجوستو المركز الرابع فى المجموعة، لحين خوضه لقاء النجم الساحلى غدا على أرضه وبين جماهيره فى زيمبابوي.