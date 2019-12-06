شكرا لقرائتكم حمدى فتحى يؤازر الأهلى من ملعب السلام بـ "العكاز"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
و سجل حسين الشحات الهدف الأول لفريق الأهلى أمام ضيفه الهلال السوداني، في الدقيقة 14 من المباراة التي تجمع الفريقين اليوم الجمعة على استاد السلام ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.
و زينت جماهير الأهلي و الهلال مدرجات ستاد السلام من قبل انطلاق المباراة، كان الأهلي قد خسر مباراته الأولى من النجم الساحلي بهدف دون رد، فيما فاز فريق الهلال السوداني على نظيره بلاتينيوم بطل زيمبابوي، بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن لقاءات الجولة الأولى التي أقيمت الأسبوع الماضي.
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