شكرا لقرائتكم ترتيب مجموعة الأهلى بدورى أبطال أفريقيا بعد الفوز على الهلال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل فريق النجم الساحلى تصدره للمجموعة الثانية برصيد 3 نقاط بعد فوز الأهلى على الهلال السودانى بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

الأهلى ضد الهلال



واحتل فريق الأهلى المركز الثالث بعد الهلال السودانى الذى يقع فى المركز الثانى برصيد ثلاث نقاط وهو نفس رصيد المارد الأحمر فى الوقت الذى تذيل فيه فريق بلاتينيوم المركز الاخير بدون نقاط وينتطر مواجهته أمام النجم الساحلى.

الأهلي ضد الهلال



الأهلي ضد الهلال حيث حقق فريق الأهلى فوزًا كبيرًا على ضيفه الهلال السوداني، بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة على استاد السلام ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

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الأهلي ضد الهلال



الأهلي ضد الهلال وسجل حسين الشحات الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 14، قبل أن يضيف رمضان صبحى هدف الأهلى الثاني لفريقه من ضربة جزاء، في الدقيقة 37 من زمن المباراة، قبل ان ينجح أحمد الطاهر، فى تسجيل هدف الهلال الأول فى الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وبهذه النتيجة يرتقي المارد الأحمر لصدارة المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط مع فريقي الهلال والنجم الساحلي، اللذان يملكان نفس الرصيد من النقاط، ولكن فارق الأهداف لصالح النجم ثم الهلال ويأتى الأهلى ثالثا، فيما يحتل بريميوم دى أوجوستو المركز الرابع فى المجموعة، لحين خوضه لقاء النجم الساحلى غدا على أرضه وبين جماهيره فى زيمبابوي.

كان الأهلي قد خسر مباراته الأولى من النجم الساحلي بهدف دون رد، فيما فاز فريق الهلال السوداني على نظيره بلاتينيوم بطل زيمبابوي، بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن لقاءات الجولة الأولى التي أقيمت الأسبوع الماضي.