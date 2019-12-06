شكرا لقرائتكم هدف الهلال العشوائى يحرم الأهلى من صدارة المجموعة ويمنحه المركز الثالث... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أفقد هدف الهلال السوداني الذى جاء بعشوائية كبيرة وفي غفلة من دفاعات الأهلي، المارد الأحمر صدارة المجموعة الثانية، ليعود للمركز الثالث بعدما كان متصدرا بفارق الأهداف عن النجم والهلال.

وحقق فريق الأهلى فوزًا صعبا، على ضيفه الهلال السوداني، بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة على استاد السلام ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

سجل حسين الشحات الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 14، قبل أن يضيف رمضان صبحى هدف الأهلى الثاني لفريقه من ضربة جزاء، في الدقيقة 37 من زمن المباراة، قبل ان ينجح أحمد الطاهر، فى تسجيل هدف الهلال الأول فى الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وبهذه النتيجة يرتقي المارد الأحمر لصدارة المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط مع فريقي الهلال والنجم الساحلي، اللذان يملكان نفس الرصيد من النقاط، ولكن فارق الأهداف لصالح النجم ثم الهلال ويأتى الأهلى ثالثا، فيما يحتل بريميوم دى أوجوستو المركز الرابع فى المجموعة، لحين خوضه لقاء النجم الساحلى غدا على أرضه وبين جماهيره فى زيمبابوي.