شكرا لقرائتكم الأهلي ضد الهلال.. وليد أزارو يلقى بقميص "التسخين" أرضا بعد نزول مروان محسن... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الأهلي ضد الهلال القى وليد ازارو مهاجم الأهلي بقميص التسخين بعد اتخاذ رينيه فايلر المدير الفني للفريق قرارا بالدفع بمروان محسن في ثالث تغييرات الفريق خلال مواجهة الهلال السوداني المقامة حاليا علي ستاد السلام. الأهلي ضد الهلال

الأهلي ضد الهلال حيث ظن ازارو ان الجهاز الفني يستدعيه للنزول قبل ان يؤكد له مساعد فايلر ان مروان محسن سيكون هو التبديل الثالث للفريق بعد الدفع باليو ديانج وجيرالدو. ويضم تشكيل الاهلي للمباراة ، كلاً من : محمد الشناوي ، محمد هاني ، رامى ربيعة ، أحمد فتحي ، محمود وحيد ، عمرو السولية ، محمد مجدي قفشة ، حسين الشحات ، وليد سليمان ، رمضان صبحي وجونيور أجاي.

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