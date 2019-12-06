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4 لقطات تلخص احتفال رمضان صبحي بالهدف الثاني فةى شباك الهلال...

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جدة - عمرو شويل  انتهي الشوط الأول من مباراة الأهلي و الهلال السودانى بتفوق المارد الأحمر بثنائية نظيفه في اللقاء المقام بينهم بستاد السلام ضمن الجولة الثانيه بدور المجموعات من دوري أبطال افريقيا.

 

وسجل رمضان صبحى هدف الأهلى الثاني فى مرمى الهلال، من ضربة جزاء في الدقيقة 37 من زمن المباراة، و كان حسين الشحات أحرزالهدف الأول لفريق الأهلى أمام ضيفه الهلال السوداني، في الدقيقة 14 من المباراة .

 

و خاض الأهلي مباراة اليوم بقيادة مدربه السويسري رينيه فايلر، بتشكيل مكون من، محمد الشناوي، محمد هاني، رامي ربيعة، أحمد فتحي، محمود وحيد، عمرو السولية، محمد مجدي قفشة، حسين الشحات، وليد سليمان، رمضان صبحي، وجونيور أجاي.

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