شكرا لقرائتكم الشوط الأول.. الأهلي يتقدم على الهلال السوداني بهدفين مع الرأفة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنتهى الشوط الأول بين فريقي الأهلى وضيفه الهلال السوداني، على وقع تقدم المارد الأحمر بهدفين دون رد، في المباراة التي تجمع الفريقين اليوم الجمعة على استاد السلام ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

سجل حسين الشحات الهدف الأول لفريق الأهلى أمام ضيفه الهلال السوداني، في الدقيقة 14، قبل أن يضيف رمضان صبحى هدف الأهلى الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 37 من زمن المباراة.

كان الأهلي قد خسر مباراته الأولى من النجم الساحلي بهدف دون رد، فيما فاز فريق الهلال السوداني على نظيره بلاتينيوم بطل زيمبابوي، بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن لقاءات الجولة الأولى التي أقيمت الأسبوع الماضي.

بداية المباراة حماسية من جانب الاهلي الذى ضغط مُبكراً عن طريق أجاي ورمضان وحسين الشحات ووليد سليمان ، فيما لعب الفريق السوداني بشكل دفاعي منظم .

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لجأ الاهلي للتسديد من خارج منطقة الجزاء وسدد قفش كرة قوية في الدقيقة السابعة تصدى لها حارس الهلال بشكل جيد ، وعاد حسين الشحات ومرر كرة عرضية لكن حارس الضيوف أنقذ الكرة قبل أن تصل إلى أجاي ,نجح حسين الشحجات في تسجيل هدف رئ في الدقيقة 15 بعدما تلقى تمريرة رائعة من قفشة وسددها بيمناه داخل شباك حارس الهلال.

وضغط الاهلي عقب الهدف وأهدر أجاي فرصة تسجيل هدف ثاني للأحمر ، كما تحرر الضيوف من الطريقة الدفاعية التى يلعبون بها ، وواصل الأحمر الضغط على الفريق السوداني وسدد قفشة أكثر من تسديدة قوية لكن حارس الهلال تصدى لها.

خاض الأهلي مباراة اليوم بقيادة مدربه السويسري رينيه فايلر، بتشكيل مكون من، محمد الشناوي، محمد هاني، رامي ربيعة، أحمد فتحي، محمود وحيد، عمرو السولية، محمد مجدي قفشة، حسين الشحات، وليد سليمان، رمضان صبحي، وجونيور أجاي.

فيما لعب الهلال السوداني المباراة تحت قيادة مدربه صلاح آدم، بتشكيل مكون من، جمال سالم في حراسة المرمى، أطهر الطاهر، السمؤال ميرغني، عبد اللطيف بوي، فارس عبد الله، نصر الدين الشغيل، ابو عاقلة عبد الله، محمد دراج، نزار حامد، سليم محمد، محمد موسى الضي.