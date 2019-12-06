ملخص وأهداف الأهلي ضد الهلال فى دورى أبطال إفريقيا...

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جدة - عمرو شويل الأهلي ضد الهلال



حقق فريق الأهلى فوزًا صعبا على ضيفه الهلال السوداني، بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة على استاد السلام ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

سجل حسين الشحات الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 14، قبل أن يضيف رمضان صبحى هدف الأهلى الثاني لفريقه من ضربة جزاء، في الدقيقة 37 من زمن المباراة، قبل ان ينجح أحمد الطاهر، فى تسجيل هدف الهلال الأول فى الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وبهذه النتيجة يرتقي المارد الأحمر لصدارة المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط مع فريقي الهلال والنجم الساحلي، اللذان يملكان نفس الرصيد من النقاط، ولكن فارق الأهداف لصالح النجم ثم الهلال ويأتى الأهلى ثالثا، فيما يحتل بريميوم دى أوجوستو المركز الرابع فى المجموعة، لحين خوضه لقاء النجم الساحلى غدا على أرضه وبين جماهيره فى زيمبابوي.

الأهلي ضد الهلال السوداني



كان الأهلي قد خسر مباراته الأولى من النجم الساحلي بهدف دون رد، فيما فاز فريق الهلال السوداني على نظيره بلاتينيوم بطل زيمبابوي، بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن لقاءات الجولة الأولى التي أقيمت الأسبوع الماضي.

بدأت مباراة اليوم حماسية من جانب الاهلي، الذى ضغط مُبكراً عن طريق أجاي ورمضان وحسين الشحات ووليد سليمان ، فيما لعب الفريق السوداني بشكل دفاعي منظم، ثم لجأ الاهلي للتسديد من خارج منطقة الجزاء وسدد قفش كرة قوية في الدقيقة السابعة تصدى لها حارس الهلال بشكل جيد ، وعاد حسين الشحات ومرر كرة عرضية لكن حارس الضيوف أنقذ الكرة قبل أن تصل إلى أجاي ونجح حسين الشحات في تسجيل هدف رائع في الدقيقة 15 بعدما تلقى تمريرة رائعة من قفشة وسددها بيمناه داخل شباك حارس الهلال.

بعدها ضغط الاهلي عقب الهدف وأهدر أجاي فرصة تسجيل هدف ثاني للأحمر ، كما تحرر الضيوف من الطريقة الدفاعية التى يلعبون بها ، وواصل الأحمر الضغط على الفريق السوداني وسدد قفشة أكثر من تسديدة قوية لكن حارس الهلال تصدى لها.

وتعرض محمود وحيد للأصابة بعد دخوله في كرة مشتركة مع أحد لاعبي الهلال ،وأستكمل وحيد المشاركة بعد تلقي العلاج وأحتسب الحكم الجزائري ضربة جزاء للأهلي بعد عرقلة أجاي في منطقة جزاء الضيوف وسدد رمضان صبحي الكرة في الشباك السودانية مُعلناً الهدف الثاني للأحمر في الدقيقة 37 وحاول الاهلبي تاسجيل هدف ثالث وضغط بكل خطوطه وأهدر لاعبو أكثر من فرصة لتسجيل هدف ثالث كما نشط الفريق السوداني في الدقائق الأخيرة لكن ينتهي الشوط الاول بتقدم الاهلي بثنائية نظيفة.

وجاءت بداية الشوط الثاني مُثيرة من جانب الفريق الهلالي الذى ضغط محاولاً تسجيل هدف أول وتصدى محمد الشناوي لتسديدة قوية من جانب أحد لاعبي الهلال، ليعود الاهلي للسيطرة ومرر رمضان صبحي بين أقدام أحد لاعبي الهلال ووصلت إلى قفشة الذى سدد كرة قوية للغاية مرت بجوار القائم.

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إشتعلت المباراة بعدما نشط لاعبو الهلال وحاولوا زيارة شباك الشناوي كما واصل الاهلي الضغط وسدد قفشة كرة صاروخية تصدت لها عارضة الهلال لتحرم أفشة من هدف صاروخي كاد يكون الأجمل فى البطولة حتى الآن.

بعدها كاد رمضان صبحي يسجل الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 65 بعدما تلقى تمريرة جيدة من قفشة لكن رمضان سددها بجوار القائم بسنتيمترات ، وشارك ديانج في الدقيقة 68 بدلاً من وليد سليمان.

وأهدر جونيور أجاي فرصة تسجيل هدف التأمين للأهلي بعدما اضاع فرصة تسجيل هدف ثالث للمارد الأحمر من تمريرة ذكية لرمضان صبحى وضعت اللاعب النيجيري وجها لوجه بمرمى الفريق السوداني.

وأجرى فايلر مدرب الأهلي، تبديلين فى الدقائق الأخيرة، بنزول المالي الأنجولي جيرالدو بديلا لـ حسين لشحات صاحب الهدف الأول، ونزول مروان محسن بديلا لـ جونيور أجاى.

احتسب الجزائرى لحلو بن براهم، حكم اللقاء، 10 دقائق وقت بدل ضائع، بعد توقف اللقاء فترة كبيرة بسبب اصابة حارس الهلال السوداني، وفى أخر دقيقتين نجح أحمد الطاهر من تسجيل هدف تقليص الفارق فى مرمى الشناوى.

وخاض الأهلي مباراة اليوم بقيادة مدربه السويسري رينيه فايلر، بتشكيل مكون من، محمد الشناوي، محمد هاني، رامي ربيعة، أحمد فتحي، محمود وحيد، عمرو السولية، محمد مجدي قفشة، حسين الشحات، وليد سليمان، رمضان صبحي، وجونيور أجاي.

فيما لعب الهلال السوداني المباراة تحت قيادة مدربه صلاح آدم، بتشكيل مكون من، جمال سالم في حراسة المرمى، أطهر الطاهر، السمؤال ميرغني، عبد اللطيف بوي، فارس عبد الله، نصر الدين الشغيل، ابو عاقلة عبد الله، محمد دراج، نزار حامد، سليم محمد، محمد موسى الضي.