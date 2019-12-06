شكرا لقرائتكم الخطيب يذهب ويناقش ويحتوى.. هتافات غاضبة من جماهير الأهلى تنتهى بتشجيع الأحمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توجه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لجماهير فريقه في مدرجات ملعب السلام خلال مواجهة الهلال السوداني، وذلك بعد سماعه بعض الهتافات الغاضبة. ودار حديث مطول بين الخطيب وعدد من جماهير الأهلي انتهي بقيام الجماهير بتشجيع الفريق. وعاد الخطيب للمقصورة مجددا بعد انتهاء ازمه الجماهير.

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