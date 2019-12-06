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جدة - عمرو شويل أهداف مباريات اليوم الجمعة فى كأس مصر



أقيمت اليوم مباراتين فى دور الـ 3 لكأس مصر، حيث التقى سموحة السكندري بفريق العبور فيما التقى إنبى مع الترسانة، واسفرت المباراتين عن الطرف الأخر الذى سيواجه الأهلى والزمالك فى دور الـ 16 من البطولة.

أهداف مباريات اليوم الجمعة فى كأس مصر



تأهل فريق سموحة إلى دور الـ16 لبطولة كأس مصر عقب الفوز على العبور بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الجمعة على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ32 بالبطولة، وأحرز حسام حسن لاعب سموحة فى الدقيقة 65 من أحداث المباراة .