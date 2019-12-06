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جدة - عمرو شويل أهداف مباريات اليوم الجمعة فى كأس مصر
أقيمت اليوم مباراتين فى دور الـ 3 لكأس مصر، حيث التقى سموحة السكندري بفريق العبور فيما التقى إنبى مع الترسانة، واسفرت المباراتين عن الطرف الأخر الذى سيواجه الأهلى والزمالك فى دور الـ 16 من البطولة.
أهداف مباريات اليوم الجمعة فى كأس مصر
أهداف مباريات اليوم الجمعة فى كأس مصروفى لقاء ثاني، تأهل فريق الترسانة إلى دور الـ16 لبطولة كأس مصر عقب الفوز على إنبي بنتيجة 4 / 3 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات دور الـ32 للبطولة.
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