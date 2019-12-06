شكرا لقرائتكم رحلة فرحة حسين الشحات بهدفه فى الهلال × 5 مشاهد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
و زينت جماهير الأهلي و الهلال مدرجات ستاد السلام من قبل انطلاق المباراة، كان الأهلي قد خسر مباراته الأولى من النجم الساحلي بهدف دون رد، فيما فاز فريق الهلال السوداني على نظيره بلاتينيوم بطل زيمبابوي، بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن لقاءات الجولة الأولى التي أقيمت الأسبوع الماضي.
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