الرجاء يستعيد توازنه خارج أرضه









اسماء السيد - استعاد الرجاء البيضاوي المغربي توازنه، وعاد بفوز مهم على مضيفه فيتا كلوب من الكونغو الديمقراطية 1-صفر الجمعة على ملعب "الشهداء" في كينشاسا، في افتتاح الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة لدور المجموعات (ثمن النهائي) في مسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وسجل سفيان رحيمي الهدف الوحيد (48).

وعوض الرجاء البيضاوي خسارته أمام ضيفه الترجي التونسي حامل اللقب في العامين الأخيرين صفر-2 في الجولة الأولى، وكسب ثلاث نقاط ثمينة لحق بها بالترجي وشبيبة القبائل الجزائري اللذين يلتقيان لاحقا، فيما مني فيتا كلوب بخسارته الثانية على التوالي بعد الأولى أمام الشبيبة صفر-1.

وهو الفوز الثاني للرجاء البيضاوي في خمس مواجهات أمام فيتا كلوب بينها أربع في مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي آخرها مواجهتا الدور النهائي عام 2018 عندما فاز الرجاء 3-صفر ذهابا وخسر 1-3 ايابا وتوج باللقب.

وأشاد مدرب الرجاء جمال السلامي بلاعبيه، وقال "كانوا رجالاً وقدموا مباراة جيدة أمام فريق لم يخسر منذ مدة طويلة في ملعبه"، مضيفا "استحقينا الفوز إذ تمكنا من الحفاظ على الهدف الذي سجلناه وهذا الأمر لم يكن سهلا".

وتابع "الانتصار سيجعلنا نواصل العمل بهدوء، كما سيعيد الثقة للاعبين ويرفع حظوظنا من أجل حجز بطاقة التأهل إلى ربع النهائي".

Advertisements

وقدم الفريق المغربي مباراة قوية على المستوى الدفاعي، إذ لعب المدرب السلامي بطريقة الدفاع المتقدم لتضييق المساحات أمام لاعبي فيتا، مع الاعتماد على الأطراف لاختراق منطقة النادي المضيف، بوجود حميد أحداد والقائد محسن متولي ورأس الحربة الوهمي محمود بنحليب ومن خلفه سفيان رحيمي.

في المقابل حاول الفريق الكونغولي إغلاق المنافذ نحو مرماه، بتكثيف عديده في وسط الملعب، والاعتماد على ثلاثة لاعبين في الخط الخلفي، فندرت الفرص إذ لم يشهد الشوط الأول أي تسديدة من الفريقين باتجاه المرمى، لكن الفرص الأخطر كانت مغربية حيث توغل بنحليب وعكس كرة للخلف سددها أحداد الا انها ارتطمت برحيمي ثم ابعدها دفاع فيتا (3)، واخترق بنحليب عن الجهة اليمنى ومرر كرة عرضية امام المرمى المشرع إلا ان أحداد وصل متأخراً (28)، كما حاول أحداد برأسية مرت فوق المرمى (37).

وتقدم النادي المغربي سريعاً بعد ثلاث دقائق من انطلاق الشوط الثاني عندما مرر أحداد الكرة الى رحيمي الذي تقدم قليلاً وسددها قوية زاحفة من خارج المنطقة على يسار الحارس الكاميروني نلسون لوكونغ (48).

وهو الهدف رقم 172 للرجاء في 123 مباراة في المسابقة الإفريقية العريقة التي توج بلقبها ثلاث مرات أعوام (1989 و1997 و1999).

وسيطر فيتا كلوب على المجريات اذ رمى بكل ثقله سعياً لتدارك الموقف، وتألق الحارس أنس الزنيتي بتصديه بصعوبة لرأسية البديل فيستون ماييلي (66)، وحاول البديل أيوب نناح مضاعفة النتيجة بتسديدة ضعيفة بين يدي لوكونغ (79).

ملخص مباراة الرجاء وفيتا كلوب: