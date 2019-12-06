yalla shoot مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر دوري أبطال أفريقيا | مشاهدة مباراة الأهلي...

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موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني yalla shoot

يتم بث مباراة الاهلي وفيتا كلوب كورة لايف في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة ويبدأ الاستوديو التحليلي قبل المباراة بساعة عبر الكثير من القنوات الرياضية منها on sport وقناة Al ahly sport ويمكنكم متابعته لحظة بلحظة داخل المقال.

بث مباشر الاهلي والهلال السوداني kora live

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يتم وضع البث المباشر فور بدأ المباراة وفي حالة إنقطاع البث يرجي إعادة تحديث الصفحة فقط