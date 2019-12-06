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وليد ازارو يلقي قميص التسخين على الأرض بعد نفاد تغييرات الأهلي أمام الهلال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القى وليد ازارو مهاجم الأهلي بقميص التسخين على الأرض بعد اتخاذ رينيه فايلر المدير الفني للفريق قرارا بالدفع بمروان محسن في ثالث تغييرات الفريق خلال مواجهة الهلال السوداني المقامة حاليا علي ستاد السلام.

 

وظن أزارو ان الجهاز الفني يستدعيه للنزول قبل ان يؤكد له مساعد فايلر أن مروان محسن سيكون هو التبديل الثالث للفريق بعد الدفع باليو ديانج وجيرالدو.

 

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ويضم تشكيل الاهلي للمباراة ، كلاً من : محمد الشناوي ، محمد هاني ، رامى ربيعة ، أحمد فتحي ، محمود وحيد ، عمرو السولية ، محمد مجدي قفشة ، حسين الشحات ، وليد سليمان ، رمضان صبحي وجونيور أجاي.

 

 

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