وليد ازارو يلقي قميص التسخين على الأرض بعد نفاد تغييرات الأهلي أمام الهلال

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وظن أزارو ان الجهاز الفني يستدعيه للنزول قبل ان يؤكد له مساعد فايلر أن مروان محسن سيكون هو التبديل الثالث للفريق بعد الدفع باليو ديانج وجيرالدو.
ويضم تشكيل الاهلي للمباراة ، كلاً من : محمد الشناوي ، محمد هاني ، رامى ربيعة ، أحمد فتحي ، محمود وحيد ، عمرو السولية ، محمد مجدي قفشة ، حسين الشحات ، وليد سليمان ، رمضان صبحي وجونيور أجاي.
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