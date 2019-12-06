شكرا لقرائتكم خبر عن سيف عيسي ينافس على برونزية نهائي الجائزة الكبرى للتايكوندو بموسكو غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض سيف عيسى لاعب منتخب مصر الوطني للتايكوندو غدا الجمعة مباراة الميدالية البرونزية منافسات وزن -80 كجم ببطولة نهائي الجائزة الكبرى والمقامة بموسكو روسيا ، والتي تضم أفضل 16 لاعبا في كل وزن من الموازين الأولمبية الثمانية (4 رجال و4 سيدات).

وينافس عيسى على الميدالية البرونزية بعد خسارته مباراة نصف النهائي أمام لاعب روسيا خرامتوف مكسيم المصنف الأول عالميا بنتيجة 15 / 7 في مباراة قوية.



بهذه النتيجة يلعب سيف عيسى غدا مباراة المركز الثالث والميدلية البرونزية .



وكان سيف عيسى قد تأهل إلى نصف النهائي بعد فوزه في مباراة ربع النهائي على لاعب النرويج اورديمان بنتيجة ١٦-٨، وكان عيسى قد تأهل إلى ربع النهائي بعد الفوز على بطل اسبانيا دانييل كيسادا باريرا في مباراة دور ال ١٦.

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ونهائي الجائزة الكبرى هي اخر بطولات التصنيف الأولمبي، فهي الفرصة الأخير لحصد المزيد من النقاط من أجل تحسين التصنيف الأولمبي النهائي المؤهل لأولمبياد طوكيو 2020 والذي سيتم الإعلان عنه أول يناير المقبل.



ويحتل سيف عيسى حاليا المركز الخامس مما يجعله قريب من التأهل لأولمبياد طوكيو 2020 من خلال التصنيف الأولمبي حيث يتأهل أول خمسة لاعبين في التصنيف الأولمبي الذي سيتم الاعلان عنه يناير المقبل.